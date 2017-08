Vrouwenvoetbal scoort, maar ook bij de meisjes?

De Oranje leeuwinnen scoren niet alleen op het veld, maar ook op televisie blijft hun succes niet uit. Naar de halve finale op donderdagavond keken maar liefst 3 miljoen mensen. Maar leidt het ook tot een opleving van het meisjesvoetbal in Nederland?

In Nederland heeft het meiden- en vrouwenvoetbal zich in de laatste jaren in een rap tempo ontwikkeld. In 2016 stonden bij de KNVB 153.000 meiden en vrouwen geregistreerd; een toename van 4 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral bij de jonge meisjes is de groei groot: jaarlijks bijna 7 procent. Dat vrouwenvoetbal in een opmars is, mag duidelijk zijn.

EK geeft boost

Het EK zal dit alleen maar weer een boost geven, verwacht Martine Prange, ex-profvoetballer en hoogleraar filosofie. „De sport was al groeiende, maar ik denk dat omdat Nederland zich zo positief presenteert met mooi aanvallend voetbal en sympathie uitstraalt, het mensen laat zien dat het een ontzettend leuke sport is”, vertelt zij. „Het kan ouders en kinderen stimuleren om lekker te gaan voetballen. Ik verwacht dat veel meisjes zich nu gaan aanmelden bij clubs.”

Ook oud-voetballer en trainer Marlou Peeters voorspelt meer belangstelling bij meisjes. Als projectleider activatieprogramma WEURO2017 was het een van haar doelstellingen om meisjes in aanraking te laten komen met voetbal. „Ik ben in Utrecht hard bezig geweest om het imago op te vijzelen. We hebben vele activiteiten georganiseerd, waar we al 100 dagen voor het EK mee zijn gestart, zoals een rondgang bij voetbalverenigingen en scholen.” En dat heeft effect gehad: „We hebben er nu al zicht op dat meer meisjes zijn gaan voetballen bij de verenigingen.”

Extra aanmeldingen

Bij de Utrechtse voetbalclub Sporting ’70 waren meisjes en vrouwen altijd al een groot onderdeel van de club, maar ook deze vereniging ziet nu al meer interesse bij meisjes: „We hebben zeker extra aanmeldingen gekregen en merken het ook om het veld, in de buurt en op social media: er is meer aandacht voor de club in het algemeen, maar met name het meisjesvoetbal”, stelt woordvoerder David van Tongeren.

De club was de afgelopen vier weken de host van het Engelse damesteam, en daardoor leefde het EK nóg meer: „Er waren ook een hoop meiden die hier vier weken als vrijwilliger hebben gewerkt. Voor hen was het een heel bijzonder inkijkje in het vrouwenvoetbal.”

Idolen

De spelers van het Nederlands elftal worden bovendien steeds grotere idolen. „De media staan er vol van, iedereen wordt er nu mee geconfronteerd. Ineens komen daar spannende rolmodellen in de vorm van internationals bij, die een echt EK spelen en daar ook succes in hebben”, vervolgt hij.

„Gold dit vroeger vooral voor mannen – we wilden allemaal Robin van Persie of Wesley Sneijder zijn – zie je dat nu ook met meiden gebeuren. Vrouwen als Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema zijn echte rolmodellen aan het worden. Door die aandacht wordt het steeds aantrekkelijker voor meisjes”, meent Van Tongeren. „Er is echt iets gebeurd deze zomer in Nederland, en dat straalt af op de kleine voetballers die het zien en meemaken. Zij spiegelen zich eraan.”

Gemengd publiek

Prange sluit zich aan bij de observatie van Van Tongeren: „Je ziet ook dat vrouwelijke voetballers idolen worden voor meisjes.” Maar, zo stelt zij, dat geldt niet alleen voor meisjes: „Zo kwam een zoontje van een vriendin van mij (die niets met voetbal heeft) ineens met een tekening van Martens aanzetten!” Het EK is dus zeker niet alleen voor vrouwen en meisjes: „Het wordt ook gewaardeerd door mannen en jongens. Daardoor kan het niet alleen voor meiden een positief effect hebben, maar ook voor jongens.”

Obstakels

Ondanks de groei in het vrouwenvoetbal, valt er nog veel te halen, meent Prange. „Het vrouwenvoetbal is nu aan het professionaliseren, maar zit nog in een beginstadium. De beleving van de voetballers is al heel professioneel, terwijl de faciliteiten en inkomsten nog niet op dat niveau zijn.” Het EK heeft wel een positieve invloed: „Doordat het in Nederland is, is er veel meer mediabelangstelling voor vrouwenvoetbal, en dat heeft het ook echt nodig.”

Op dit moment gaat nog geen 5 procent van de media-aandacht en rond de 1 procent van de sponsorgelden naar vrouwensport, vertelt Prange. „Ondanks een wereldwijde groei, blijft de aandacht van media en sponsoren achter. De modus blijft dat sportpubliek vooral een mannenpubliek is.” En daarom wordt er volgens haar vooral mannenvoetbal en de Tour de France getoond. „Maar waar mensen vooral op zitten te wachten zijn nationale helden en heldinnen.”

Ook Peeters stelt dat er nog obstakels zijn: „Een meisje heeft een droom: bij Ajax of PSV voetballen. Maar zij kan pas op 17-jarige leeftijd echt in dat shirt voetballen. Bij een jongen is dat heel anders: op 7 of 8-jarige leeftijd mag hij het shirt al dragen. Voetbal is nog steeds niet zo ontwikkeld dat meisjes al vroeg bij een club kunnen spelen.”

Toch ziet Prange de (nabije) toekomst positief in: „Ik denk wel dat nu de sponsoren zien dat er miljoenen kijkers zijn, er een wereld te winnen is.” En, zo voegt ze toe, „Nederland gaat zondag winnen!”