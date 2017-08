Oranje Leeuwinnen krijgen A-status van NOC*NSF

Het winnen van het Europees kampioenschap door de Oranje Leeuwinnen zorgt ervoor dat er de nodige deuren opengaan voor de speelsters van Sarina Wiegman. Een van de belangrijkste is misschien wel het krijgen van de A-status van het NOC*NSF.

Niet voor iedereen nodig

Voor de toppers die al bij grote internationale clubs spelen, zoals Lieke Martens bij Barcelona, zal dat niet veel uitmaken. Maar de rest die nog niet veel verdient, kan een extra financiële bijdrage tegemoet zien, waardoor ze zich vol kunnen storten op hun voetbalcarrière. Dit zou de kwaliteit van het voetbal positief moeten beïnvloeden.

De A-status wordt sowieso uitgereikt wanneer een ploeg of sporter op de Olympische Spelen of het wereldkampioenschap zich bij de eerste acht schaart. Maar ook goede prestaties op andere sterk bezette internationale toernooi kunnen leiden tot een A-status. Dit verschilt alleen per sport.

Al eerder de A-status

Dat de Oranje Leeuwinnen een A-status krijgen mag geen verrassing wezen. Acht jaar terug - toen de halve finale van het Europees kampioenschap in Finland - werd behaald kreeg de ploeg van toenmalig bondscoach Vera Pauw ook al die titel. Omdat die goede prestatie geen mooi vervolg kreeg, moesten ze 'm een paar jaar later alweer inleveren.

De vergoeding wordt betaald uit het Stipendium via Fonds voor de Topsporter dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze is afhankelijk van onder andere de leeftijd. Zo kunnen sporters van 23 jaar bruto 1.676 euro per maand ontvangen. Bij sporters van 27 jaar en ouder is dat 2.346 euro.