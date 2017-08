Omstreden bezoek van Davids en Kluivert aan Mugabe

Edgar Davids en Patrick Kluivert hebben een omstreden bezoek gebracht aan de 93-jarige president Robert Mugabe van Zimbabwe. De oud-spelers van Ajax, AC Milan, Barcelona en Oranje waren aanwezig bij een politieke bijeenkomst van de man die Zimbabwe al sinds 1980 in een ijzersterke wurggreep houdt en weinig opheeft met mensenrechten. Verder heeft de dictator de oppositie op een hardhandige wijze monddood gemaakt, manipuleert hij verkiezingen, wordt hij in verband gebracht met corruptie en wordt hij verantwoordelijk gehouden voor het economische verval van zijn land.

Belofte

De bijeenkomst vond plaats in Gwanda, dat in het zuiden van Zimbabwe ligt. Mugabe maakte bekend dat een team van Barcelona Legends in november zijn land komen bezoeken om tegen de Zimbabwe Legends te zullen spelen. Kluivert en Davids waren uitgenodigd door de Spanjaard Rayco Garcia die beloofde dat in november, naast de twee Nederlanders, ook onder meer Ronaldinho, Rivaldo en Julinao Belletti naar Zimbabwe zullen komen.

‘Groots land’

The Herald, de spreekbuis van Mugabe, quoot zelfs Kluivert waarin deze zegt dat ‘Zimbabwe een groots land is. Ik denk dat het goed geleid wordt, maar het heeft een slechte naam in Europa’. Ondertussen zetten heel wat mensen op social media hun vraagtekens bij het bezoek van Kluivert en Davids aan Zimbabwe: