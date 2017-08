Niet alleen maar Nederlanders in Oranjemars

Duizenden fans van de Oranje leeuwinnen liepen zo’n drie uur voorafgaand aan dé wedstrijd aller wedstrijden de Oranjemars richting de Grolsch Veste. Opvallend was dat er ook veel Duisters en Denen meeliepen. „Wat een sfeertje weten jullie te creëren zeg”, steekt Lana uit het Deense Aalborg de loftrompet. „Met vier vriendinnen heb ik tot nu toe alle wedstrijden van onze meiden gezien. We hebben in de poulefase dan misschien wel van jullie verloren, maar vanmiddag trekken wij aan het langste eind. Denemarken gaat met 2-0 winnen en wordt de nieuwe Europese kampioen.”

Op de gok

Hans uit Münster is een van de vele Duitsers die meelopen. „Tsja, als je zes keer op rij Europees kampioen wordt ga je er wel vanuit dat je in de finale komt”, lacht hij. „Münster ligt hier niet zo ver vandaan en ik heb op de gok kaarten voor de finale gekocht. Dit is de enige wedstrijd die ik zie en dan zie ok nog ons elftal niet, hahaha. Ik hoop dat Nederland wint. Hoe zeggen jullie dat? Hup, Holland, hup!”

Rond twee uur kwam de, op zijn Twents gezegd, ‘onmeunige’ lange stoet in beweging. Vanaf het Stationsplein in Enschede richting de Parkweg, Spoordijk en via de fietssnelweg F35 naar de Grolsch Veste, een tocht van zo'n 4,5 kilometer. De stoet wordt aangevoerd door een oude Engelse dubbeldekker, langs de kant van de route stonden veel Enschedeërs te kijken en te klappen voor de meelopers.

2-0 ook goed

„Dit kan toch niet meer fout gaan?”, vraagt de Enschedese Kitty zich vertwijfeld af. „Dat zal toch wel een fikse domper zijn op de feestvreugde. Donderdag liepen we ook mee en toen wonnen we de halve finale van Engeland met 3-0. Nu dan ook maar. Maar als het 2-0 wordt vind ik het ook goed hoor!”