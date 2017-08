Nederlands team wint grootste gametoernooi ooit

Een Nederlands team heeft in Seattle het prestigieuze gametoernooi International 7 gewonnen. Ze haalden daarmee ook de prijzenpot van omgerekend 9,2 miljoen euro binnen.

Het toernooi draait om het spel Dota 2, een strategisch spel waarin teams elkaars basis moeten vernietigen. Het is een van de grootste toernooien waaraan professionele gamers meedoen. De prijzenpot was nog nooit zo goed gevuld op een e-sportwedstrijd: de 18 deelnemende teams verdeelden ruim 20 miljoen euro.

Het toernooi vond plaats in de KeyArena in Seattle, waar zeventienduizend toeschouwers op de tribunes naar grote schermen keken. Zij betaalden 200 dollar voor een kaartje. Via livestreams keken nog eens bijna een half miljoen mensen.

Professioneel bedrijf

Het winnende team, Team Liquid, werd opgericht door de Nederlandse gamer Vincent Goossens. In 2000 speelde hij met een stel vrienden de game Brood War. Later ging Goossens Starcraft spelen. Inmiddels is TeamLiquid uitgegroeid tot een bedrijf, waar meer dan vijftig gamers werken. Zij hebben allemaal een specialiteit: sommigen spelen Super Smash Brosh, anderen League of Legends.

Goossens verkocht eind vorig jaar het team aan een groep investeerders. Daarmee zou hij 10 miljoen dollar hebben gecasht. Hij bleef overigens wel manager.

Het team dat Dota 2 speelt, is niet zo Nederlands: de vijf komen uit Jordanië, Bulgarije, Duitsland, Libanon en Finland.