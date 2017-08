McGregor vs Mayweather is hier geen 99 dollar waard

De hele vechtwereld kijkt uit naar de clash tussen Conor McGregor en Floyd Mayweather in de nacht van 26 en 27 augustus in Las Vegas. Maar waar Amerikanen 99 dollar moeten neertellen om het gevecht tussen de UFC-ster en de bokser te zien, kunnen Nederlanders die een abonnement op FOX Sports hebben het gevecht gratis bekijken. Geen abonnement op Fox? Dan kun je de wedstrijd voor minder dan acht euro bestellen. Een schijntje dus vergeleken met wat de kijkers in de VS moeten aftikken. Waar zit dat verschil in?

Pakketjes

„Iedereen in de VS wil het gevecht tussen McGregor en Mayweather zien”, zegt sportmarketeer Frank van den Wall Bake. „De markt werkt daar zo dat men makkelijk 99 dollar kan vragen aan de tv-kijker. In Nederland is dat niet zo, hier moet nog een markt gecreëerd worden. De tv-rechten worden dan ook in pakketjes verkocht en de prijs is in ieder land weer anders.” Dat wordt vooral duidelijk aan de overkant van de Noordzee. In Groot-Brittannië moet er zo’n twintig pond worden betaald om het gevecht te kunnen zien, maar in Ierland – waar McGregor vandaan komt – moet vijf pond meer worden neergeteld.

Wij Nederlanders zitten, zoals we graag willen, voor ‘een duppie op de eerste rang’. „Maar als we straks massaal met elkaar gaan kijken, snijden we ons zelf in de vingers”, waarschuwt Van den Wall Bake. „Het gevecht tussen McGregor en Mayweather is natuurlijk een perfecte gelegenheid om hier ook een grotere afzetmarkt te creëren. Dat is toch waar de betrokken bonden en promoters naartoe willen. Als men merkt dat hier de markt voor vechtsport groter wordt, zullen de prijzen ook stijgen.”

PPV

Pay per view is in Amerika al sinds de jaren negentig ingeburgerd. In 2015, toen Mayweather het in ‘The fight of the century’ moest opnemen tegen Pacquiao, telden ruim 4,5 miljoen huishoudens honderd dollar neer om het gevecht in de huiskamer te ontvangen. Een record. De inkomsten verdwenen grotendeels in de zakken van de twee boksers waardoor Floyd ‘Money’ Mayweather met ruim 300 miljoen dollar aan inkomsten de best verdiende sporter van dat jaar werd. Het is de verwachting dat de clash met McGregor hem nog meer gaat opleveren.