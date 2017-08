McGregor versus Mayweather: wat je moet weten

Alle vechtsporters kijken reikhalzend uit naar zaterdagnacht vijf uur (Nederlandse tijd). Dan barst in Las Vegas het ‘gevecht van de eeuw’ los: Conor McGregor versus Floyd ‘Money’ Mayweather. De ene is een grofgebekte Ierse MMA-vechter die in het bezit is van de wereldtitels licht- en vedergewicht binnen de UFC. De ander is een arrogante Amerikaanse bokser die op groteske wijze laat zien hoe rijk hij wel niet is, maar ook een absolute grootheid in zijn sport is. Mayweather heeft in zijn 49 optredens als profbokser nog nooit verloren en is wereldkampioen geweest in vijf verschillende gewichtsklassen.

Waarom kijkt iedereen uit naar de clash tussen deze twee kemphanen?

Het is Batman tegen Superman, Alien versus Predator, Real Madrid tegen de New York Yankees. Het gevecht tussen Mayweather en McGregor is een botsing tussen twee verschillende werelden. MMA-vechter McGregor maakt zijn professionele boksdebuut, terwijl bokslegende Mayweather eenmalig terugkeert uit zijn pensioen. Daarnaast zijn Mayweather en McGregor allebei showmannetjes. De wereld smult van hun optredens tijdens de persconferenties voorafgaand aan het gevecht. Onder meer Londen, Toronto en New York werden aangedaan, voordat de kemphanen in Las Vegas aankwamen:

Wat staat er op het spel?

Eer, maar vooral geld. Veel geld. De winnaar krijgt een krokodillenleren ‘moneybelt’ met 3360 diamanten, 600 saffieren, 300 smaragden en 1,5 kilo aan gouden versierselen. De geschatte omzet van het gevecht is ruim 600 miljoen dollar. Beide vechters kunnen naar verwachting zeker ruim 100 miljoen dollar bijschrijven op hun bankrekening en misschien wel meer.

Waar komt dat geld vandaan?

Sponsors, reclame, maar vooral van de fans. In Amerika betaal je via ‘pay per view’ bijna 100 dollar om de partij te zien. Er wordt verwacht dat er vijf miljoen Amerikanen zullen toehappen. In Nederland kunnen abonnees van FOX Sport het gevecht gratis bekijken. Niet-abonnees betalen een tientje. Hoe dat zit, lees je hier:

Kun je, als je komende zaterdag toevallig in Las Vegas bent, nog kaarten krijgen?

Ja. Duizenden kaarten zijn nog niet verkocht, maar je moet een flinke portemonnee bij je hebben. Voor een kaartje op de voorste rij betaal je ruim 90.000 euro. Voor een plek helemaal bovenaan in de T-Mobile Arena ben je zo’n 1.500 euro kwijt.

Wie is er favoriet?

Mayweather, omdat het gevecht volgens de boksregels gehouden wordt. De bookmakers geven McGregor weinig kans. Voor elke dollar die je op de tweevoudig UFC-wereldkampioen zet, krijg je er bij winst vijf voor terug. Zo heeft de Ierse bookmaker Paddy Power de gokkers die de afgelopen dagen geld hebben ingezet bij een overwinning van Mayweather al uitbetaald. Toch ruiken veel gokkers een buitenkansje, aangezien er massaal geld op McGregor wordt ingezet. De sympathie van de fans ligt in ieder geval bij de Ier.

