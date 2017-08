Lieke Martens mogelijk UEFA-speelster van het jaar

De zomer van Lieke Martens is er een waar de meeste sporters alleen maar van kunnen dromen. Het begon met een droomtransfer naar FC Barcelona en kreeg een schitterend vervolg op het Europees kampioenschap in eigen land, waar de Oranje Leeuwinnen de titel grepen en Martens zelf werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

Champions League

Maar daar kan nog zomaar een eretitel achteraan komen. Ze is namelijk een van de genomineerden voor de titel Speler van het Jaar in de UEFA Women's Champions League. Deze prijs staat los van haar prestaties op het voorbije EK, maar is gebaseerd op het afgelopen Champions League-seizoen, waarin ze met haar oude club FC Rosengård (uit Zweden) actief was.

Haar concurrentie bestaat uit de Duitse Dzsenifer Marozsán en de Deense Pernille Harder. Laatstgenoemde stond met Denemarken op het EK twee keer tegenover Nederland, waaronder in de finale.

Messi, Ronaldo en Buffon

Ook de nominaties bij de mannen zijn bekend. Lionel Messi (FC Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Real Madrid) zijn de haast vaste namen op de shortlist en zij hebben het gezelschap gekregen van Gianluigi Buffon (de keeper van Juventus).

Donderdag 24 augustus zal zowel bij de mannen als de vrouwen bekend worden gemaakt wie de titel mag dragen. Dit gebeurt tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League, waarin Feyenoord de Nederlandse vertegenwoordiger zal zijn.