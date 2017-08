Leeuwinnen zijn niet te stoppen en bereiken finale

De Oranje Leeuwinnen hebben geschiedenis geschreven door in de halve finale van het EK Engeland met 3-0 te verslaan. Nog nooit eerder stonden de voetbalvrouwen in de finale van een eindtoernooi. Zondag moet in Enschede de blinkende kroon op het werk worden gezet door net als in de groepsfase Denemarken te kloppen.

In een volgepakte Grolsch Veste zagen de ruim 27.000 toeschouwers donderdagavond hoe Nederland na 22 minuten op weergaloze wijze de leiding nam. Het was Lieke Martens die knap de opening aan de rechterkant bij Jackie Groenen vond. De uitblinker met nummer 14 leverde vervolgens een prachtige voorzet af die door spits Vivianne Miedema tegendraads werd binnen gekopt.

Er werd in aanloop naar het duel veelvuldig gesproken over de fysieke kracht van de Engelse ploeg, die bovendien uit heel veel ervaren speelsters bestaat. Nederland probeerde daar vooral veel vernuft tegenover te stellen. Zo trok Groenen veelvuldig naar de zijkanten om op die manier vaak in balbezit te kunnen komen en met passes te strooien.

Favoriet

Engeland had weliswaar pech dat de bal in de eerste helft via de paal terug het veld in stuiterde, maar Oranje liet meerdere keren zien waarom het tijdens het toernooi in eigen land is uitgegroeid tot torenhoge favoriet voor de eindzege. De 1-0 van Miedema was daar het beste voorbeeld van.

In de tweede helft ging de 33-jarige routinier Fara Williams lelijk in de fout door de bal niet goed terug te koppen op keepster Siobhan Chamberlain. Daniëlle van de Donk reageerde alert en liet het stadion ontploffen van vreugde: 2-0.

In de slotseconde werd het zelfs nog 3-0 door een frommelgoal van Martens.

De laatste horde naar eeuwige roem is Denemarken, dat in de groepsfase ook al tegenstander was van Oranje. Op Het Kasteel in Rotterdam was de formatie van Sarina Wiegman met 1-0 te sterk. De Denen plaatsten zich voor de finale door in de strafschoppenserie tegen Oostenrijk aan het langste eind te trekken.

De historische zege in beeld: