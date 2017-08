La Liga steekt stokje voor megatransfer van Neymar

De hoogste Spaanse voetbalcompetitie La Liga heeft donderdag de betaling van de transferclausule van Neymar van 222 miljoen euro geweigerd. Advocaten van de Braziliaanse sterspeler wilden de clausule afkopen zodat Neymar naar Paris Saint-Germain kan vertrekken. La Liga accepteerde de betaling echter niet. De Spaanse competitie heeft geen reden opgegeven voor de weigering.

In het Spaanse voetbal is het gewoonlijk dat de speler de transferclausule in zijn contract afbetaalt bij La Liga zodat de voetballer, Neymar in dit geval, vrij is om te gaan waar hij heen wil. De nieuwe club betaalt de betreffende transfersom aan de speler. La Liga stort de transfersom over naar de verkopende club, Barcelona in deze.

Debuut

Neymar is dus officieel nog steeds in dienst van FC Barcelona, terwijl PSG de aanvaller toch echt deze week al hoopte te presenteren tegenover pers en publiek. Het was zelfs de bedoeling dat Neymar komend weekend al zijn debuut zou maken in het duel met Amiens.

Het kan weleens een zeer lange juridische strijd worden tussen het kamp van Neymar en dat van de Spaanse competitie. PSG heeft nog tot 31 augustus 23:59 uur de tijd om de transfer af te ronden, want dan sluit de Franse transfermarkt.

Mourinho

Terwijl iedereen over de enorme bedragen valt, heeft Joseé Mourinho gezegd dat de honderden miljoenen die rond de overgang van Neymar worden genoemd vanzelfsprekend zijn. „Hij is een van de beste spelers ter wereld, dan is 222 miljoen euro niet duur. Commercieel heeft hij een enorme waarde.”