‘Klaas-Jan liep mooi te pronken met zijn shirt’

Ajax-aanvoerder Joël Veltman kon een lach niet onderdrukken toen hem na de 3-1 winst tegen FC Groningen gevraagd werd naar Klaas-Jan Huntelaar. „Hij liep net in de kleedkamer mooi te pronken met zijn gescheurde shirt. Daarna ging’ie meteen zijn tas in.”

Liefhebber

Het is Huntelaar ten voeten uit. De spits is een liefhebber pur sang en houdt ook zijn statistieken nauwkeurig bij. De 1-0 tegen FC Groningen was zijn 110e goal in 150 Eredivisiewedstrijden. Ook zijn laatste basisplek Schalke wist Huntelaar moeiteloos op te dreunen: „Dat was dit jaar in april tegen Red Bull Leipzig. Het werd 1-1 en toen scoorde ik ook. Toevallig speelde Schalke dit weekend ook tegen Red Bull en wonnen ze met 2-0. Mijn laatste basisplek bij Ajax? Dat was tegen Sparta. Toen raakte ik geblesseerd. Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik moet jullie wel wat te vertellen hebben toch?”

Kleedkamer

Huntelaar keerde deze zomer terug in Amsterdam. Maar niet als beoogde basisspeler. Hij werd gehaald ‘voor de kleedkamer’, zoals dat zo mooi heet en als stand-in voor Kasper Dolberg. Maar de opportunistische wereld van de voetballerij kent geen zekerheden. Huntelaar weet dat als geen ander. Gepokt en gemazeld als hij is door zijn avonturen bij onder meer Oranje, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04. „Mijn rol in de kleedkamer?”, herhaalt hij met een twinkeling in zijn ogen de vraag. „Het belangrijkste is dat ik me laat zien op het veld.”

Scherp

Dat deed hij volgens zijn coach Marcel Keizer al vanaf dag één: „Klaas-Jan laat iedere dag zien dat hij ontzettend scherp is. Dat is de reden waarom hij vandaag speelde.” „Ik probeer altijd scherp te zijn”, aldus Huntelaar, die duidelijk maakt dat hij zich niet neerlegt bij een bijrol. „Ik train altijd door tijdens mijn vakantie en dat heb ik nu ook gedaan. Je moet er staan als het nodig is. Jammer genoeg lukte dat niet tegen Nice, Heracles en Rosenborg, maar vandaag gelukkig wel.”

Kleine dingetjes

De winst op FC Groningen was broodnodig voor Ajax. De Amsterdammers kennen een dramatische seizoenstart. Hoe beleefde Huntelaar de afgelopen weken? „Ik heb geen voortrekkersrol op me genomen. We hebben met elkaar gesproken. Dat we rustig moeten blijven, de dingen blijven doen waar we op trainen en scherp zijn op de omschakelmomenten. Natuurlijk geef ik mijn ervaring door op de jongens, maar je moet dat niet groter maken dan het is. De meeste spelers hier bij Ajax weten echt wel wat ze moeten doen hoor. Ik help ze bij de kleine dingetjes: niet te diep staan en geen overbodige risico’s nemen waardoor de tegenstander om kan schakelen.”

Lees ook: Huntelaar ergert zich aan vercommercialisering voetbal

Lachende gezichten

Hoewel Huntelaar zijn rol niet groter wil maken dan die is, is Veltman blij dat Huntelaar terug is op het oude nest. „Hij is een grote naam in de voetballerij. Hij is ontzettend balvast, is overal waar de bal is. Klaas-Jan is altijd gevaarlijk, houdt continu twee man bezig. Hij is slim en ervaren. Het is lekker om Huntelaar erbij te hebben en geloof me: het is niet prettig om op de training tegenover hem te staan. Deze overwinning was keihard nodig. De sfeer was de afgelopen weken wat minder en dat is begrijpelijk als je kijkt naar wat er is gebeurd en de tegenvallende resultaten. Ik zag net eindelijk weer lachende gezichten om me heen.”