Jackie Groenen wilde per se op de foto met Pierre

In één grote polonaise kwamen de Oranje Leeuwinnen langs in de mixed-zone. Hun lijflied ‘Je krijgt die lach niet meer van mijn gezicht’ zongen ze uit volle borst en de flessen champagne en apple cider vonden gretig aftrek. Het was tijd voor een feestje en terecht. „Ik kan het nog steeds niet geloven, Europees kampioen”, stamelde Jackie Groenen, de speelster met misschien wel de mooiste lach van het toernooi, na de zenuwslopende 4-2 winst tegen Denemarken.

Beetje verliefd

Na de hockeysters, volleybalsters en handbalsters was het nu de beurt aan de voetbalvrouwen om Nederland te veroveren. Iedereen werd in de afgelopen weken een beetje verliefd op de Oranje Leeuwinnen die zo ontzettend hard voor dit succes hebben gewerkt. Waar ze een paar maanden geleden, om het gechargeerd te zeggen, voor een paar familieleden en wat verdwaalde supporters aan het ballen waren, was tijdens het EK iedere wedstrijd uitverkocht met als hoogtepunt een uitverkochte Grolsch Veste tijdens de halve finale tegen Engeland en de finale tegen de Denen.

„Dit hele toernooi was een sprookje”, aldus Groenen. „We zijn ontzettend naar elkaar toegegroeid als groep. We zijn zo close geworden. Ik hou van iedereen in dit team. Dit is zó ontzettend gaaf. In de kleedkamer gingen we met de minister-president op de foto!”

Selfie met Pierre

In het feestgedruis ontwaarde ze ook Pierre van Hooijdonk, de oud-spits van onder meer Celtic, Fenerbahce, Feyenoord en Oranje en ambassadeur van WEURO2017, zoals het EK voor vrouwen officieel heet. „Ik wilde per se met hem op de foto. Ik vind het mooi hoe hij zich de afgelopen tijd zo voor ons heeft ingezet en ik heb respect voor hem.”

Vanavond gaan de dames flink feesten en morgen is de huldiging in Utrecht. „Ik ben nu al lam”, lacht Groenen haar tanden bloot. „Volgens mij heb ik maar twee drankjes op, maar van al dat geren en gehol stijgt het snel naar je hoofd. Maar dat maakt niks uit, hahaha.”

De mooiste feestfoto's: