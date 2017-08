Huldiging Oranje in Utrecht en live op de buis

De Nederlandse Oranjevrouwen die zondag het Europees kampioenschap wonnen met een overwinning van 4-2 op Denemarken, krijgen maandagavond een huldiging in Utrecht. De NOS zendt de huldiging van de voetbalsters rechtstreeks uit op NPO 1 vanaf 18.50 tot 19.50 uur. Het NOS Sportjournaal vervalt.

Utrecht was de voorbije weken tijdens het EK een van de zeven speelsteden in Nederland. In Utrecht begon Oranje het toernooi op zondag 16 juli met een zege van 1-0 op Noorwegen.

Maandag stapt het Nederlands elftal bij Sterrenwacht op een boot die over de Stadsbuitengracht naar Lepelenburg vaart. Daar maken de Europese kampioenen op het podium hun opwachting voor het Oranjepubliek.

'Kom met het OV'

De huldiging in park Lepelenburg duurt van 18.00 tot 20.30 uur. De gemeente Utrecht adviseert bezoekers van buiten de stad met het openbaar vervoer te komen. Zondag en maandag is het park dicht voor de opbouw van het podium. Maandagmiddag vanaf 15.00 uur maakt de gemeente het gebied stap voor stap vrij van verkeer.

Afsluitingen

Lepelenburg is afgesloten voor auto’s. Als het te druk wordt sluit Utrecht misschien nog meer straten af, zoals het Hieronymusplantsoen, de hoofdrijbaan van de Maliebaan, de Herenstraat en Herenbrug en Oudekamp.

Gert van ’t Hof is namens de NOS ter plekke voor de presentatie van de uitzending, terwijl Rivkah op ’t Veld op de boot en op het podium praat met de speelsters en andere betrokkenen.