Hoon voor Locadia na ‘motivatieprobleeminterview’

PSV is het seizoen dramatisch begonnen. De Eindhovenaren verloren in de derde voorronde van de Europa League twee keer met 1-0 van NK Osijek. De uitschakeling tegen de nummer vier van Kroatië zit veel fans niet lekker, maar het interview dat Jürgen Locadia na afloop gaf, schiet bij velen volledig in het verkeerde keelgat.

„Voor hen is dit natuurlijk de wedstrijd van hun leven en voor mij persoonlijk is het moeilijk om zo'n gevoel op te roepen. Het is niet hetzelfde als je tegen Bayern speelt. Dan komt het gevoel gewoon vanzelf”, vertelde de spits tegenover FOX Sports.

Topsportmentaliteit

Hoewel zijn eerlijkheid door sommigen ook gewaardeerd wordt, zijn de meesten boos. Zo was de wedstrijd voor Locadia een kans om te laten zien wat hij als diepe spits kon (normaal staat daar Luuk de Jong) en ook wordt er gewezen naar een uitspraak van algemeen directeur Toon Gerbrands, die eerder deze week nog de topsportmentaliteit van de international roemde.

Door de vroege uitschakeling in Europa heeft PSV nog maar twee toernooien waar het zich dit seizoen op hoeft te focussen. De Eredivisie en de KNVB Beker.