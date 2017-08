Haase steelt show met grap tijdens duel met Federer

Robin Haase staat voor het eerst in zijn loopbaan in de halve finale van een Masterstoernooi en op het hardcourt van Montreal is duidelijk dat hij zich als een vis in het water voelt. Tijdens zijn partij tegen niemand minder dan Roger Federer zorgde hij voor een ontspannen grap voor lachsalvo's en een klaterend applaus bij het publiek.

In de derde game van de tweede set (de eerste set ging met 6-3 naar de Zwitser) moedige iemand in het tennisstadion Federer aan door ‘come on Roger!’ te schreeuwen. Terwijl de Nederlander zich opmaakte om te gaan serveren, riep hij dat zijn naam Robin is.

Lolbroek

De mensen op de tribune lagen in een deuk en zorgde voor een staande ovatie voor lolbroek Haase. Ook Federer kon gezien zijn glimlach de actie van Haase waarderen.

Haase, vorige maand in Gstaad ook al halvefinalist, kwam bij zijn 34 vorige deelnames aan een Masterstoernooi nooit verder dan de laatste acht. Het toernooi in Canada is dus sowieso al geslaagd voor hem. Hij verloor met 6-3 7-6 (5).

Voorheen viel Haase verbaal vooral op vanwege zijn woedeuitbarstingen op de baan, zoals hier in Rosmalen waar de muziek naar zijn zin net iets te hard stond:

En wat te denken van zijn optreden tijdens Roland Garros toen Haase het - op zijn zachtst gezegd - niet eens was met de scheidsrechter: