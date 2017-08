Fantastisch! Oranje Leeuwinnen Europees kampioen!

De Oranje Leeuwinnen zijn Europees kampioen! De heldinnen veroverden dit toernooi al Nederland en hebben nu ook Europa veroverd. Denemarken werd met 4-2 verslagen in een kolkende Grolsch Veste. De finale tussen de Oranje en Denemarken was al bij voorbaat historisch. Voor onze dames natuurlijk omdat het hun eerste eindstrijd ooit was, maar ook omdat er na 22 jaar eindelijk een andere Europese kampioen zou worden gekroond dan Duitsland dat het toernooi zes keer op rij won.

Zenuwachtig

In een volgepakte Grolsch Veste begon Nederland zenuwachtig aan de wedstrijd. Illustratief was het moment dat Stephanie van der Gragt en Kika van Es allebei een hoge bal wilden wegkoppen met geen Deense tegenstander in de buurt, en tegen elkaar aanbotsten. De Deense meiden controleerden de wedstrijd in de beginfase en kwamen al snel op voorsprong in de zesde minuut toen de Zwitserse scheidsrechter Esther Staubli wel erg makkelijk naar de stip wees na een duel tussen Van Es en Sanne Troelsgaard: de Deense spits Nadia Nadim benutte het buitenkansje en zette de Denen op voorsprong.

Het aanwezige publiek viel even stil, op de Deense fans na, maar de Oranje Leeuwinnen herpakten zich wonderbaarlijk goed en waren vooral via de snelle Shanice van de Sanden aan de rechterkant gevaarlijk. Drie minuten later leidde dit al tot de gelijkmaker toen Van de Sanden spits Vivianne Miedema bereikte. De nieuwe aanvalsleider van Arsenal wist de lage voorzet op waarde te schatten en schoot de bal achter de Deense goalie Stina Lykke Petersen.

Het werd de opmaat voor een zinderende finale waar zenuwen, wilskracht, foutjes en fraaie staaltjes voetbal om voorrang vochten. In niets leek de finale op de eerdere groepswedstrijd tussen de twee landen toen Nederland in de eerste helft beter was en Denemarken in de tweede, maar Oranje met 1-0 won. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan Sari van Veenendaal die een wereldpartij keepte. Daarbij hadden de aanvallers van Denemarken een uitzonderlijke off-day.

Martens

In Enschede golfde het spel op en neer. Nederland kwam na een klein half uur op voorsprong door een schot van Lieke Martens. Het was het slot van een sterke fase van de Leeuwinnen die Denemarken beter in de wedstrijd zagen komen. Opvallend was dat het Deense middenveld af en toe wel erg veel ruimte kreeg, de Deense aanvoerder Pernille Harder kon zich na hartelust uitleven en dribbelde veelvuldig naar voren.

Oranje had in die fase geen vat op Harder, het was dan ook Harder die vijf minuten na de 2-1 op het randje van buitenspel doorbrak aan de rechterkant, naar binnen dribbelde en Van Veenendaal in de korte hoek verschalkte: 2-2.

Fel uit de startblokken

Na de rust was het weer Nederland dat sterker was. De Leeuwinnen schoten fel uit de startblokken en kwamen via een fraai uitgevoerde vrije trap van aanvoerder Sherida Spitse op 3-2. Miedema had nog een uitgelezen kans om Nederland op 4-2 te zetten, maar haar volley eindigde op de rechtervoet van Petersen.

Daarna was het billenknijpen, Denemarken zette aan en was een paar keer dichtbij de gelijkmaker. Maar ook Nederland had mogelijkheden in de omschakeling. Vlak voor het einde maakte Miedema aan alle onzekerheid een einde en zo mocht Spitse als eerste Nederlandse speelster de EK-trofee omhoog houden.

De historische finale in beeld: