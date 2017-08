Dafne Schippers door naar halve finales 200 meter

Dafne Schippers heeft dinsdag bij de WK atletiek in Londen met speels gemak de halve finales bereikt van de 200 meter. De Utrechtse titelverdediger won met overmacht haar heat in een tijd van 22,63 en plaatste zich rechtstreeks voor de volgende ronde. De halve finales zijn donderdag.

De 25-jarige Dafne bemachtigde zondag het brons op de 100 meter. Ze moest het goud laten aan Tori Bowie. Deze Amerikaanse heeft dit seizoen de beste tijd gelopen op de 200 meter (21,77). De atleet stuntte twee jaar geleden bij de WK in Peking met het goud op de 200 in een bijzonder snelle 21,63.

Ontspannen

,,Dit voelde zo simpel. Dat is wel een heel fijn gevoel'', zei Dafne meteen na afloop bij de NOS. ,,Je kunt je dan een iets mindere start permitteren. Hoewel die nu goed ging. Toen ik uit de bocht kwam, keek ik even om me heen of er niemand aankwam, maar dat was niet het geval. Ik kon dus naar de finish lopen met steeds een beetje minder power; het was ontspannen.''

Lees ook: Niet iedereen in Hengelo komt voor Dafne

Bowie niet gestart

De Amerikaanse sprintster Tori Bowie is dinsdag niet gestart op de 200 meter bij de WK atletiek in Londen. De winnares van de 100 meter meldde zich vlak voor aanvang van haar serie af. Bowie liep dit seizoen de beste tijd op de 200 meter (21,77) en gold als belangrijke concurrente van Dafne.