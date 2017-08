Barça-aankoop Paulinho in oude tweet: Puta Barça!

De inkt van zijn contract is nog maar net opgedroogd of de nieuwste aankoop van FC Barcelona ligt al onder vuur. De Braziliaan Paulinho blijkt zich in 2013 op Twitter nogal laatdunkend uit te hebben gelaten over zijn nieuwe club.

Screenshots

Vlak voor aanvang het duel tussen de Catalanen en aartsrivaal Real Madrid schreef hij destijds: Vamos Madrid hoy si! Púta Barca, Puta Catalunha. De tweet is verwijderd, maar op Twitter worden enkele screenshots gretig gedeeld onder de fans van Barcelona, die nu al helemaal klaar zijn met Paulinho.

De middenvelder speelde toen bij Tottenham Hotspur en was blijkbaar een groot fan van Real Madrid. Zie met zo'n verleden nog maar eens uit te groeien tot een belangrijke en geliefde speler, waar maar liefst 40 miljoen euro voor is betaald aan Guangzhou Evergrande uit China. De 29-jarige middenvelder staat daarmee in de top 4 van de duurste aankopen uit de geschiedenis van FC Barcelona. Alleen voor Neymar, Luis Suárez en Zlatan Ibrahimovic moest de penningmeester meer geld neertellen.

Stel dat de supporters hem zijn tweet kwalijk blijven nemen en hij mede daardoor niet kan aarden in Catalonië, dan komt hij niet zo maar weg bij zijn club. In het contract van de 29-jarige Goddelijke Kanarie is namelijk een transferclausule opgenomen van maar liefst 120 miljoen euro.

Dat hij goed kan voetballen staat overigens buiten kijf: