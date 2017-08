Alle scenario's voor Nederlands elftal op een rij

Nederland móet donderdagavond van Frankrijk winnen. Maar wat als ze gelijkspelen? En hoe belangrijk is de wedstrijd tussen koploper Zweden en Bulgarije? We zetten alle scenario's voor Oranje in poule A van de kwalificatiereeks voor het WK in Rusland op een rij.

Maar eerst werpen we een blik op de huidige stand:

Zweden 6-13 (+8) Frankrijk 6-13 (+6) Nederland 6-10 (+7) Bulgarije 6-9 (-3) Wit-Rusland 6-5 (-7) Luxemburg 6-1 (-11)

Alleen de nummer 1 plaatst zich direct voor het toernooi van volgend jaar. Er zijn 9 kwalificatiegroepen en de beste 8 nummers 2 maken via de play-offs kans op de vier overige tickets voor Europese landen. Oranje moet dus sowieso bij de eerste 2 eindigen in groep A.

Na de duels van donderdag staan er nog drie wedstrijden op het programma. Nederland speelt nog tegen Bulgarije (thuis), Wit-Rusland (uit) en Zweden (thuis). Zweden komt na donderdag nog in actie tegen Wit-Rusland (uit), Luxemburg (thuis) en Nederland (uit). De tegenstanders van Frankrijk zijn: Luxemburg (thuis), Bulgarije (uit) en Wit-Rusland (thuis).

Winst

Laten we positief beginnen: Nederland wint (verrassend) van Frankrijk. Hoe ziet de stand er dan uit als Zweden wint, gelijkspeelt of verliest? Daarna zijn er nog drie wedstrijden te spelen.

Nederland wint + Zweden wint:

Zweden 7-16 Nederland 7-13 Frankrijk 7-13 Bulgarije 7-9

Nederland wint + Zweden speelt gelijk:

Zweden 7-14 Nederland 7-13 Frankrijk 7-13 Bulgarije 7-10

Nederland wint + Zweden verliest:

Nederland 7-13 Frankrijk 7-13 Zweden 7-13 Bulgarije 7-12

Mocht Nederland in Parijs daadwerkelijk een zege uit het vuur slepen dan is het dus uitermate gunstig als Zweden niet wint. Dan ligt eigenlijk alles weer helemaal open in de groep en kunnen alle horrorverhalen over wéér een eindtoernooi missen plots de koelkast in.

Gelijkspel

Maar goed, we moeten ook realistisch zijn. Frankrijk heeft een ijzersterke selectie, dus schakelen we over naar een iets minder gunstig scenario: Nederland speelt gelijk in Stade de France. Dan ziet het er zo uit voor Dick Advocaat en zijn troepen:

Nederland speelt gelijk + Zweden wint

Zweden 7-16 Frankrijk 7-14 Nederland 7-11 Bulgarije 7-9

Nederland speelt gelijk + Zweden speelt gelijk

Zweden 7-14 Frankrijk 7-14 Nederland 7-11 Bulgarije 7-10

Nederland speelt gelijk + Zweden verliest

Frankrijk 7-14 Zweden 7-13 Bulgarije 7-12 Nederland 7-11

Bij een gelijkspel wordt het hoe dan ook een heel lastig verhaal. Een remise in Parijs is voor Nederland dus alleen gunstig als Zweden gelijkspeelt tegen Bulgarije. Als de Scandinaviërs verliezen, zakt Oranje zelfs naar de vierde plek in poule A.

Nederlaag

Een groot deel van de Nederlandse voetballiefhebbers vreest voor een Nederlaag tegen het sterke Frankrijk. Is het dan over en sluiten voor Arjen Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie die nog één keer willen vlammen op een WK?

Nederland verliest + Zweden wint

Zweden 7-16 Frankrijk 7-16 Nederland 7-10 Bulgarije 7-9

Nederland verliest + Zweden speelt gelijk

Frankrijk 7-16 Zweden 7-14 Bulgarije 7-10 Nederland 7-10

Nederland verliest + Zweden verliest

Frankrijk 7-16 Zweden 7-13 Bulgarije 7-12 Nederland 7-10

Sneijder noemde het deze week een nachtmerrie als Nederland van Frankrijk verliest en bovenstaande standen laten zien waarom. Met dan nog drie wedstrijden te gaan maakt Oranje n theorie nog altijd kans op het WK van volgend jaar, maar dan moet het hopen op onwaarschijnlijke misstappen van de concurrentie. Bovendien moet Nederland zelf alle resterende duels winnen en dat is alles behalve vanzelfsprekend, weten we inmiddels.