Ajacieden willen Klaas-Jan Huntelaar in de basis

De Ajacieden waren er niet gerust op toen ze in de bus stapten richting Venlo. Europees al uitgeschakeld en pas drie punten na twee wedstrijden in de competitie. En dan op bezoek bij VVV, de verrassende promovendus dat uit de eerste twee duels de volle buit pakte en ook nog eens voetbalt op kunstgras.

Druk

De druk stond er dan ook flink op, beaamde Matthijs de Ligt na afloop van de moeizame wedstrijd die met 0-2 werd gewonnen. De wond boven zijn linkeroog maakte duidelijk dat Ajax in Venlo moest knokken voor de punten. Wie dacht dat Ajax na de domper van afgelopen donderdag wilde knokken voor een goed resultaat, kwam echter bedrogen uit. Het spel van de Amsterdammers oogde net zo stroef als het kunstgrasveld in de Koel.

De verdediger hekelde het spel van zijn ploeg. „Vooral in de eerste helft speelden we in een veel te traag tempo. Er stond ook veel druk op natuurlijk na het echec van donderdag. De laatste weken lopen niet zoals we hadden gehoopt. We moesten hier winnen. Voor ons zelfvertrouwen, maar ook om het gat met de bovenste ploegen niet te groot te laten worden. Ik ben blij dat we gewonnen hebben, want anders zouden we het kunstgras als excuus gebruiken en daar houd ik niet van. Maar je moet er niet omheen draaien; het veld was stroef en stroperig, moeilijk om op te voetballen. Af en toe met draaien of keren denk je toch bij jezelf ‘stel je voor dat mijn knie vast komt zitten’. Maar voor VVV was het ideaal, zij hoefden alleen maar achter het balletje aan te lopen.”

Kentering

In de tweede helft kwam de kentering. Marcel Keizer bracht David Neres voor Vaclav Cerny en Mitchell Dijks moest plaatsmaken voor Klaas-Jan Huntelaar. Eerstgenoemde scoorde de 0-2 na een assist van Donny van de Beek die zelf voor de openingstreffer maakte, maar het was de inbreng van Huntelaar waardoor Ajax eindelijk een vuist kon maken in de Koel.

„Op het middenveld hadden Hakim en ik wat meer mogelijkheden met Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar voorin”, zei Van de Beek na afloop. „Klaas is heel belangrijk voor ons, neemt het voortouw op het veld en in de kleedkamer. Het was makkelijker voetballen in de tweede helft. Niet alleen voor mij, maar voor het hele team. We stonden veel beter en dat ik scoorde heeft daar ook mee te maken. Klaas legde die bal perfect terug. Het was een bevrijdende treffer. We wisten dat we het moeilijk zouden krijgen. We zitten natuurlijk niet in een fijne periode. Dat we nu hebben gewonnen is wel een opluchting na de domper van donderdag.”

Huntelaar

De Ligt bejubelt, net zoals Van de Beek, de inbreng van Huntelaar. „De tweede helft kwamen we amper in de problemen. Dat is ook logisch. Frenkie de Jong ging wat verder naar voren spelen waardoor wij het middenveld in handen kregen. Daarbij hadden hun verdedigers hun handen vol, omdat wij met twee spitsen gingen spelen. De vleugels krijgen op die manier ook meer ruimte.”

De logische conclusie luidt dan ook Huntelaar de volgende wedstrijd moet starten. „Daar waag ik me niet aan, dat is aan de trainer”, lacht De Ligt. „Klaas laat het wel telkens zien, ook op de training. Een tandem mat Kasper zou niet verkeerd zijn.”

Tandem

Die tandem is een serieuze mogelijkheid volgens Keizer. „Dat is zeker een optie”, aldus de Ajax-coach na afloop. „Maar dat kost nog wat tijd en afstemming. Daarom hebben we dat nog niet gedaan. We hebben het er wel over gehad. Alleen, dat vergt wel wat van je twee buitenspelers en de middenvelder die dan overblijven. Vandaag was te vroeg, maar het zou zomaar kunnen. Goede spelers kunnen altijd met elkaar spelen. Je moet alleen de juiste formatie vinden. Zelf vinden zij dat dit ook kan, dat ze om elkaar heen bewegen. We hebben ook op training Kasper vanaf links gehad, bijvoorbeeld. Dat is iets minder, tot nu toe. Er zijn meerdere mogelijkheden.”