Zo vieren Oranje Leeuwinnen feest in de spelersbus

Na het bereiken van de halve finale van het EK hebben de Oranje Leeuwinnen de bloemetjes even goed buiten gezet. Dankzij de 2-0 zege op Zweden kon er zaterdagavond flink worden gefeest. Dat begon vlak na het laatste fluitsignaal op het veld van de Vijverberg in Doetinchem en ging nog even door in de spelersbus.

Stefanie van der Gragt en Sherida Spitse namen plaats naast de chauffeur om via de microfoon de boel flink op stelten te zetten. Blijkbaar is het nummer 'Zakka zakka' van Arjon Oostrom populair binnen de selectie, want alle spelers zongen en dansten vrolijk mee.

Meestal hoor je voetballers na een zege zeggen dat de 'focus direct weer op de volgende wedstrijd moet', maar bondscoach Sarina Wiegman liet de teugels duidelijk even vieren nu de halve finale van het toernooi in eigen land is veiliggesteld.

Hobbel

Voor de Oranje Leeuwinnen staat er zondag een uitlooptraining op het programma en maandag hebben ze een vrije dag. Op dinsdag moet de knop toch echt om en begint de voorbereiding op de halve finale van donderdag in de Grolsch Veste, waar Frankrijk of Engeland de volgende hobbel naar de eindstrijd is.

Als de speelsters nog even mogen nagenieten van de zege op Zweden, mogen wij dat ook.