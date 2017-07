Woede om 'walgelijke' foto Nouri, terecht of niet?

Op social media ontstond de afgelopen dagen een felle discussie over het wel of niet plaatsen van een foto van de in elkaar gezakte Ajacied Abdelhak Nouri. De 20-jarige middenvelder moest zaterdag tijdens de oefenwedstrijd Ajax-Werder Bremen in het Oostenrijkse Zillertal gereanimeerd worden nadat hij door hartritmestoornissen door zijn knieën was gezakt.

Walgelijk

Op één foto was het gezicht van Nouri van voren te zien en aan zijn weggedraaide ogen was duidelijk te zien dat de jonge Ajacied totaal van de wereld was. Bij Metro plaatsten wij deze foto zondagmiddag, samen met drie andere foto’s, op de site bij het verhaal over het incident in Oostenrijk.

Een paar uur later stroomden boze reacties binnen. ‘Walgelijk’, was wat veel mensen vonden van de plaat. Bij Metro besloten we daarop de foto te verwijderen. In de papieren versie van Metro hadden we de bewuste foto niet gebruikt.

Familie

„Ik vind dat met het plaatsen van die foto wel een grens overschreden is”, reageert sportjournalist en schrijver Mark van den Heuvel, die op Twitter liet merken zich te ergeren aan de foto. „Daar ligt een jongen min of meer op sterven en dan een foto midden in zijn gezicht? Dat is gewoon smakeloos, punt. Ik vind het journalistiek een onverantwoorde keuze. Maar het is inderdaad een interessante discussie waar de grens dan ligt. In dit soort situaties moet je gewoon aan de familie denken. Dat ventje heeft zijn ogen nog niet opengedaan en dan wordt zijn familie al met deze foto om de oren geslagen.”

Nieuwsfoto

Het AD plaatste de foto wel in de krant. „Het was een verschrikkelijk voorval en we hebben begrip voor alle emoties”, reageert Peter van Duyl, Chef AD Sportwereld. „In onze ogen was dit echter wel dé nieuwsfoto van het weekend. Wij vertellen een verhaal en daar horen woord en beeld bij. Ik snap heus wel wat de mensen zeggen en dat het gevoelig ligt. Het laatste wat wij willen is mensen op de verkeerde manier raken. Het is een confronterende foto van iets heel vervelends en mensen worden niet graag geconfronteerd met vervelende dingen. Ik sta nog steeds achter onze keuze, al heb ik alle begrip voor de gevoeligheden.”

De bewuste foto kwam van een Duitse fotograaf die beeld leverde aan ANP Pro Shots. „Een fotograaf doet niets anders dan registreren”, zegt een woordvoerder van Pro Shots. „Ik heb als sportfotograaf nog nooit nagedacht of ik een foto wel of niet door moest sturen. Dat is waarschijnlijk anders als je oorlogsfotograaf bent. Maar nieuws is nieuws. Als fotograaf ben je toch geen filter? Natuurlijk is het een akelig gezicht. De persbureaus verwachten echter wel van ons dat we beelden maken van het nieuws. Omdat ik met een fotograaf uit het buitenland moest werken zaterdag, duurde het anderhalf uur voordat er foto’s op het net stonden. Toen waren we al verschillende keren in paniek gebeld door bureaus en sites die om die foto’s zaten te springen. In dat proces vergeet je weleens een afweging te maken die heeft geleid tot deze commotie.”