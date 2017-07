Wesley Sneijder is transfervrij

Wesley Sneijder kan op zoek naar een nieuwe club. Zijn tot medio 2018 doorlopende contract bij het Turkse Galatasaray is ontbonden. De club heeft dat vrijdagavond laten weten.



In het statement van de Turkse club valt te lezen dat de 33-jarige middenvelder heeft afgezien van de 4,5 miljoen euro die hij in zijn laatste contractjaar zou ontvangen. Bij het ontbinden van het contract heeft Galatasary bedongen dat de club 20 miljoen euro ontvangt als Sneijder binnen drie jaar voor een andere Turkse club uitkomt.

De relatie tussen de voetballer en de club, die al niet denderend was, beleefde deze zomer een dieptepunt. Sneijder was zelfs even niet meer welkom bij zijn werkgever. Afgelopen week verscheen hij ondanks de perikelen op het trainingsveld. Voor de wedstrijd van Galatasary tegen Östersunds FK in de voorronde van de Europa League zat de voetballer niet bij de wedstrijdselectie.



Sneijder werd in januari 2013 voor een bedrag van 7,5 miljoen euro door Galatasary gekocht van Internazionale. In 173 wedstrijden scoorde de middenvelder 45 doelpunten en gaf hij 44 assists.

Interesse

Genoeg clubs hebben interesse in de diensten van Sneijder. De afgelopen maanden werd de Nederlander meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar de Amerikaanse competitie. Ook zou er interesse zijn vanuit de Italiaanse serie A.