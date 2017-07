'Voorzichtig optimisme' na hersenscan Nouri

Op de Intensive Care van het ziekenhuis in Innsbruck, heerst 'voorzichtig optimisme' over het herstel van Abeldak Nouri. Dat meldt Ajax op haar website.

Lees ook: Feyenoordfan gaat viral met gedicht voor Nouri

De Amsterdamse club gaf maandagavond aan dat Nouri's hart normaal (zelfstandig) functioneert en tevens onbeschadigd blijkt te zijn. Op dinsdag volgden meer details: een CT-scan en andere neurologische onderzoeken hebben geen afwijkingen laten zien.

Ajax is nog wel voorzichtig over de rest van het herstel. „Dit zegt nog steeds niks over zijn totale herstel. Het is de bedoeling van de artsen om Nouri het komende etmaal geleidelijk te laten ontwaken waarna de hersenfuncties verder en beter kunnen worden onderzocht."

Steun

De familieleden van Nouri laten weten alle steun die zij hebben ontvangen, te waarderen ,,Het is voor ons onmogelijk om op de ontelbare steunbetuigingen te reageren, die ons op verschillende manieren bereiken. Wij waarderen het enorm en wij halen daar heel veel kracht uit in deze hele moeilijke periode. Wij laten de communicatie over Abdelhak's toestand graag via Ajax lopen en vragen tot slot om jullie smeekgebeden."