Voetbalvrouwen Oranje starten EK met fraaie zege

De Nederlandse voetbalsters hebben het EK in eigen land zondag geopend met een overwinning op Noorwegen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg de tweevoudig Europees kampioen en verliezend finalist van het vorige EK in De Galgenwaard met 1-0. Shanice van de Sanden maakte in de 66e minuut het enige doelpunt. De rechtsbuiten kopte een voorzet van Lieke Martens langs de sterke Noorse keepster Ingrid Hjelmseth.

Met Noorwegen trof Oranje zondag in Utrecht op papier direct de zwaarste opponent in groep A. De ploeg van Wiegman speelt donderdag in Rotterdam tegen Denemarken en treft vier dagen later België in Tilburg. De nummers één en twee van de poule gaan door naar de kwartfinales van het EK waaraan zestien landen meedoen, een recordaantal.

Lieke Martens had Oranje én het EK een vliegende start kunnen geven. De linksbuiten, die kort voor het toernooi een contract ondertekende bij FC Barcelona, kroop al na 30 seconden bij een voorzet van Van de Sanden slim voor haar bewaakster. De Noorse keepster Ingrid Hjelmseth kreeg echter nog net een handje tegen het schot van Martens en duwde de bal over de lat. Dat deed de oudste speler op dit EK (37 jaar) een kwartiertje later nogmaals, weer bij een schot van Martens.

De bijna 22.000 toeschouwers, onder wie koning Willem-Alexander en koningin Máxima, zagen een wedstrijd die op en neer golfde. Oranje voetbalde beter, maar het fysiek sterke Noorwegen kwam er ook een paar keer gevaarlijk uit. De ploeg van Wiegman presenteerde zich aanzienlijk beter dan twee jaar eerder op het WK in Canada. Daar haalde Oranje onder leiding van Roger Reijners weliswaar de achtste finales, maar het vaak klinische spel kon niemand echt bekoren. Tegen Noorwegen vermaakten de voetbalsters het publiek met aanvallend spel en leuke acties.

De beloning kwam in de 66e minuut, via Van de Sanden. De razendsnelle rechtsbuiten van Liverpool kopte een afgemeten voorzet van Martens langs de uitblinkende Hjelmseth. Oranje kreeg kansen op meer, zeker via spits Vivianne Miedema, maar het bleef bij 1-0.