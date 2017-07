Sunweb boos op Tourorganisatie: Finishlijn was krom

Bij Sunweb is men ervan overtuigd dat Warren Barguil zondag eigenlijk de negende etappe van de Tour de France had moeten winnen. Dat heeft de wielerploeg geconcludeerd na een eigen onderzoek bij de finish in Chembery.

„De finishstreep was niet kaarsrecht getrokken. Dat hebben we uit foto's kunnen opmaken en is ook geconstateerd na de finish toen er mensen van onze ploeg zijn wezen kijken”, vertelde ploegleider Arthur van Dongen dinsdag voor de start van de tiende etappe in Périgueux. Barguil werd op de streep net geklopt door de Colombiaan Rigoberto Urán.

„Er zat een knik in de weg, waardoor de finishstreep niet volledig recht was. Aan de buitenkant scheelde het vijf centimeter. Op de plek waar Urán de finish passeerde lag de streep anderhalve centimeter naar voren ten opzichte van de plaats waar Barguil finishte”, aldus Van Dongen, die zei dat de ploeg er geen werk van heeft gemaakt. „We zijn inderdaad niet naar de organisatie gestapt. Je doet er ook niks meer aan, maar het is aardig om te weten.”

Hier de bewegende beelden: