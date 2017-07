Ronaldo voor de rechter, vreest celstraf voor fraude

Cristiano Ronaldo moet zich maandagmiddag verantwoorden in de rechtszaal in Pozuelo de Alarcón, een voorstadje van Madrid. De voetballer wordt verdacht van grootschalige belastingfraude. Wat is er precies aan de hand? Metro behandelt vijf vragen over de zaak met de bekende Portugese spits.

1 Wie is Cristiano Ronaldo?

Voor de paar mensen op deze planeet die geen idee hebben wie Cristiano Ronaldo is: hij is een 32-jarige, Portugese profvoetballer, die voornamelijk bekendstaat als linksbuiten. Hij is een van de bestbetaalde voetballers op deze planeet en speelde bij Manchester United en Real Madrid.

Ook kwam hij meerdere keren uit voor het Portugese elftal. Nadat hij in seizoen 2016/2017 opnieuw de Champions League had gewonnen, werd hij als één van de achttien spelers opgenomen in het sterrenteam van UEFA. Zowel bij Manchester United als bij Real Madrid won hij verschillende grote prijzen, zoals de UEFA Super Cup, De Champions League, de Copa del Rey en de Supercopa.

2 Wat verdient deze stervoetballer?

Een ding weten we zeker: met het salaris van Ronaldo hoef je geen medelijden te hebben. In 2009 betaalde Real Madrid 94 miljoen euro voor de voetballer, waarmee hij tot 2013 de duurste voetballer aller tijden was (hij staat nu op de derde plek in de top 50 transfers internationaal, onder Gareth Bale en Paul Pogba). Daarnaast verdiende de voetballer ook nog een aardig zakcentje bij met klusjes als model (voor bijvoorbeeld Armani- en CR7-ondergoed) en met reclames voor Nike, KFC en Samsung. Zijn totale vermogen wordt geschat tussen de 200 en 300 miljoen euro.

3 Waar wordt Ronaldo van verdacht?

Ronaldo wordt verdacht van belastingfraude. De voetballer werd in juni aangeklaagd door de Spaanse belastingdienst, die hem ervan beschuldigt tussen 2011 en 2014 zo'n 15 miljoen euro per jaar te hebben verduisterd. Hij zou dat gedaan hebben door middel van een speciale constructie via de Maagdeneilanden, waardoor hij geen belasting heeft betaald over inkomsten die hij met portretrechten verdiend zou hebben.

Daarnaast zou hij een deel van zijn salaris hebben opgegeven als inkomsten uit onroerend goed, waardoor hij uiteindelijk ook minder belasting hoefde te betalen. De vraag is nu: gaat het hierbij om belastingontwijking of -ontduiking? Het eerste is niet altijd strafbaar, het tweede wel.

4 Wat is de straf die Ronaldo kan krijgen?

Ronaldo lijkt de zaak uiterst serieus te nemen: hij is het hele weekend met zijn advocaten in de weer geweest om de zitting van maandag voor te bereiden. Die zitting vindt zonder media plaats, die overigens buiten de rechtbank maar wat graag een glimp van de voetballer willen opvangen. Als bewezen wordt dat het hierbij gaat om belastingontduiking, kan Ronaldo een flinke straf krijgen.

Voor belastingontduiking vanaf 120.000 euro staat in Spanje een straf van een tot vijf jaar cel per delict: Ronaldo wordt in totaal van vier belastingdelicten beschuldigd omdat het over vier jaar gaat. Aangezien het om een ontzettend hoog bedrag gaat, is er gepaste vrees voor een hoge straf. Ronaldo kan zelfs in de cel belanden. Als de celstraf onder de twee jaar ligt en het is je eerste veroordeling, hoef je in Spanje niet de cel in.

5 Is Ronaldo de enige?

Absoluut niet. Aartsrivaal Lionel Messi kreeg eerder een celstraf van 21 maanden en een enorme boete van 2 miljoen euro opgelegd vanwege belastingontduiking. Messi hoeft echter - vanwege het feit dat hij minder dan twee jaar gevangenisstraf kreeg opgelegd - niet de cel in. Ook voormalig FC Barcelona-spits Samuel Eto'o hangt een celstraf boven het hoofd: 10,5 jaar kan hem worden opgelegd. Hij zou tussen 2006 en 2009 3,87 miljoen euro belasting hebben ontdoken. De Braziliaanse Neymar moet tevens voor de rechtbank verschijnen om zijn miljoenentransfer van Santos naar FC Barcelona in 2013 te verantwoorden. Neymar hoeft sowieso de cel niet in: hij kan een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar opgelegd krijgen.