Race voor Verstappen duurde dit keer vijf seconden

De rampspoed blijft Max Verstappen maar achtervolgen. Voor de derde achtereenvolgende race en voor de vijfde keer in acht Grand Prix' viel de Nederlander zondag in Oostenrijk uit. Verstappen had een zeer slechte start en kwam daardoor in de drukte terecht in de eerste bocht. Daniil Kvyat tikte Fernando Alonso aan en die spinde vervolgens tegen de Red Bull van Max aan.

Daarmee was de race na precies vijf seconden alweer voorbij voor de gefrustreerde Limburger. De gifbeker raakt maar niet leeg dit seizoen voor Verstappen, die voor de race nog opgewekt met Nederlandse fans aan het praten was.

„Tsja, dat was het weer”, reageerde de teleurgestelde Verstappen tegenover Ziggo Sport. „De koppeling was kapot en die voelde bij de start al heel raar aan.” De Nederlander weet het voorlopig ook niet meer. Hij had logischerwijs nog niet heel veel zin in de GP op Silverstone van volgende week. „Het zal wel moeten hè.”

Ook voor de massaal toegestroomde Nederlandse racefans was het incident bij de start uiterst zuur. Zeker 12.000 Nederlanders waren afgereisd naar Oostenrijk om Verstappen aan te moedigen.