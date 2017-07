Praten over geld nog steeds taboe bij voetbalsters

Waarom wordt er in het vrouwenvoetbal altijd zo geheimzinnig over geld gedaan? In het mannenvoetbal weten we ieder seizoen tot drie cijfers achter de komma wat Cristiano Ronaldo en Lionel Messi verdienen, maar in het vrouwenvoetbal lijkt praten over geld taboe. Naar verluidt wordt Lieke Martens, na haar overstap van FC Rosengard naar FC Barcelona de bestbetaalde speelster van Barça. Maar hoeveel gaat zij nu eigenlijk verdienen en waarom al die geheimzinnigheid?

„Dat wordt meestal in de doofpot gestopt”, beaamt zaakwaarneemster Leoni Blokhuis, die 20 speelsters in haar ‘stal’ heeft. „In het mannenvoetbal liggen alle bedragen op straat. Dat hoeft van mij nou ook weer niet. Maar de geheimzinnigheid over geld in het vrouwenvoetbal is er al heel lang. Vrouwen zijn natuurlijk ook anders dan mannen. Mannen zijn heel rationeel en komen snel terzake. Vrouwen kunnen ergens heel lang over nadenken en er dan later nog eens op terugkomen, dus zijn terughoudender.”

Het mannenvoetbal is volledig gericht op geld. Dat is voor een deel ook de grote aantrekkingskracht van de sport op de jeugd. Wellicht zou het vrouwenvoetbal een grote stap kunnen maken als ook daar de bedragen bekend worden die topspeelsters verdienen. Dat kan een aantrekkende werking hebben op de populariteit, net als bij het mannenvoetbal.

„Daar ben ik het mee eens. Maar ik voel niet de drang om de eerste te zijn die gaat zeggen wat mijn cliënten verdienen”, zegt Blokhuis. „Dat willen ze ook helemaal niet. Ik ben al jaren aan het zwijgen. En wat betreft de transfer van Lieke, ik heb werkelijk geen idee wat Barcelona voor haar betaald heeft en wat zij verdient. Als je erachter komt, bel me dan even.”

Tim Vrouwe, de zaakwaarnemer van Martens deelt de mening van Blokhuis. „De psyche van de vrouw is anders dan die van de man”, vult hij zijn collega aan. „Lieke moet eraan wennen dat ze opeens een prof is die goed betaald krijgt. Zij ziet zich vooral als liefhebber en voetbal is haar passie. En naar buiten toe heeft Lieke er een beetje moeite mee om over geld te praten.”

Maar wat verdient Lieke nou?

„Ik heb met haar afgesproken dat ik geen bedragen noem, daarom zeg ik alleen zeg dat zij de bestbetaalde speler wordt bij Barcelona.” We moeten dan denken aan een speler die overstapt van de Jupiler League naar de Eredivisie, toch?. Maar dan kan het salaris nog verschillen van 50.000 tot 400.000 euro per jaar.

„Daar ligt het dan ook ergens tussen”, lacht Vrouwe. „Ze mag ook best trots zijn, want deze lof verdient zij. Ik ben zaakwaarnemer van drie speelsters en voor de rest van mannelijke voetballers. De mannen praten veel makkelijker over geld en de vrouwen moeten die stap nog maken. Hun hele 'mindset' moet nog omgezet worden. Lieke vond het ook vreemd dat de onderhandelingen met Barcelona zolang duurden. ‘Dat hoort er allemaal bij’, zei ik. Zij dacht waarschijnlijk: ‘er wordt een bod gedaan en dan is het rond’.

Toch lijkt het in het belang van het vrouwenvoetbal om de bedragen openbaar te maken. Nu dat niet gebeurt denken toch veel mensen: ‘Het zal wel heel weinig zijn wat die meiden verdienen, anders zouden ze het wel zeggen.’

„Misschien wil Lieke er later over praten als ze er over heeft nagedacht, dat weet ik niet. Maar nu ligt de focus natuurlijk op Oranje en is er al genoeg over Lieke alleen gesproken. Zondag moeten ze er staan tegen Noorwegen, dat is nu het enige dat telt.”