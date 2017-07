‘Met Feyenoord willen we heel Nederland vergroenen’

Qurrent is sinds afgelopen zaterdag voor vier seizoenen de nieuwe hoofdpartner van Feyenoord. Richard Klatten, directeur van de groene energieleverancier, is trots op de samenwerking. „Feyenoord is gigantisch. Een geweldige partner voor onze duurzame missie.”

Hoe is het om Qurrent sinds de introductie van het nieuwe Feyenoord-shirt opeens overal te zien opduiken?

We wisten natuurlijk dat Feyenoord gróót is in Nederland, maar nu ons logo erop staat lijkt iederéén het shirt te dragen. Prachtig natuurlijk. We willen impact hebben en daarvoor is zichtbaarheid noodzakelijk. Met Feyenoord en haar achterban hebben we ineens een enorm podium om onze missie te verkondigen: Qurrent wil heel Nederland ‘vergroenen’.

Waarom is die vergroening van Nederland zo belangrijk?

Omdat we de wereld naar de knoppen helpen als we fossiele energie uit kolen en gas blijven gebruiken. Moeten we zo snel mogelijk mee stoppen. Nederland moet overstappen op groene stroom en doordat wij als maatschappelijke onderneming geen winstmaximalisatie nastreven kunnen we die heel aantrekkelijk aanbieden. Namelijk tegen inkoopprijs, wat huishoudens op jaarbasis al snel een besparing van 200 à 300 euro oplevert. Naar ons overstappen is dus goed voor de aarde én voor onze klanten.

U heeft een makkelijk verhaal te vertellen.

Mooi, hè. Maar het is ook wáár. Ons ideaal is dat Nederland net zoveel schone energie opwekt als verbruikt. Verdienen aan energieverbruik past daar niet bij.

Waarom is het voor supporters goed nieuws dat Qurrent Feyenoords nieuwe hoofdpartner is?

Omdat ons partnership zo in elkaar zit dat het voor de club financieel aantrekkelijk is als wij groeien. Wij geloven erin dat we juist door met Feyenoord samen te werken groter zullen worden. Via onze samenwerking willen we de achterban bewust maken dat groene stroom toegankelijk is voor iedereen. En wie nu overstapt krijgt ook nog eens het nieuwe thuisshirt.

Het is jullie ambitie om van Feyenoord de groenste voetbalclub van Nederland te maken. Hoe?

Om te beginnen stapt de club per 1 januari 2018 volledig over op duurzame energie, op Varkenoord en in De Kuip. Daarnaast helpen we met onze expertise om de nieuwe trainingsaccommodaties en het nieuwe stadion volledig duurzaam te maken. Nu we daadwerkelijk gestart zijn, gaan we ook samen kijken hoe de club energie kan besparen én opwekken. Zo wordt Feyenoord stap voor stap gegarandeerd de groenste voetbalclub van Nederland.

Daar zult u de hulp van de supporters voor nodig hebben.

Die nodig ik hierbij ook van harte uit om met ons mee te denken over hoe we Feyenoord volledig groen kunnen krijgen. Supporters die participeren in roodwitte Feyenoord-windmolens? Gaan we zeker onderzoeken. Misschien komen we wel uit op de daken van de amateurverenigingen waarmee Feyenoord samenwerkt. Stel dat er honderd leden van zo’n club overstappen naar onze groene stroom, dan helpen wij die voetbalvereniging gráág aan zonnepanelen of led-verlichting.

Over een kleine twee weken vindt de Open Dag van Feyenoord plaats. Wat gaan jullie doen?

We hebben ontzettend veel zin in die dag, een geweldige start van het seizoen. We gaan met de supporters energie opwekken en zo geld genereren voor de Feyenoord Foundation. Hoe? Dat blijft nog even een verrassing, maar bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke programma’s van de club past natuurlijk goed bij onze identiteit. Feyenoord speelt al jaren een positieve en stimulerende rol in de samenleving. Door onze duurzame ambities hieraan te koppelen kunnen we de komende seizoenen nóg meer het verschil maken. Samen met Feyenoord en haar supporters gaan we bouwen aan een sportief succesvolle en duurzame toekomst.