Lof voor Murray na verbeteren journalist

De Britse tennisser Andy Murray oogst volop lof voor de manier waarop hij woensdag na zijn uitschakeling op Wimbeldon een journalist op zijn plaats zette. Murray kwam op voor vrouwen in het tennis.

Uitgeschakelde Murray

Murray werd woensdag in de kwartfinale van het toernooi in Londen uitgeschakeld door de Amerikaan Sam Querrey. Na de wedstrijd behandelde een zwaar teleurgestelde Murray wat vragen van de pers tijdens een persconferentie.

Een van de verslaggevers beschreef Querrey als ‘de eerste Amerikaanse speler sinds 2009 die een halve finale van een grandslam bereikt’. Nog voor hij over kon gaan op zijn vraag, corrigeerde Murray hem: „Mannelijke speler”. Toen de verslaggever aangaf hem niet te hebben verstaan, herhaalde Murray: „Mannelijke speler, toch?"

Murray komt op voor vrouwen

En daarmee had Murray het bij het juiste eind. In de afgelopen jaren gebeurde het namelijk veelvuldig dat een Amerikaanse vrouw de halve finale van een grandslam bereikte. Sterker nog: Serena Williams won er in haar loopbaan al 23. In januari was ze nog de winnares van de Australian Open, vorig jaar was ze de winnares van Wimbledon.

Op social media steken mensen de loftrompet over de actie van Murray, waaronder zijn moeder Judy.