Jackie Groenen houdt van The Beatles en Cruijff

Ed Sheeran of misschien Rihanna? Desnoods Ronnie Flex of Coldplay. Nee, Jackie Groenen moet weinig hebben van de muziek van tegenwoordig. De middenvelder van het Nederlands elftal is pas 22 jaar, maar haar voorkeur gaat uit naar bijvoorbeeld The Beatles, Michael Jackson, Stevie Wonder en Fleetwood Mac.

En dan het liefst op haar platenspeler. „Ik heb veel muziek op vinyl. Het is leuk als er een haakje in de plaat te horen is, een krasje. Aan oude muziek kun je horen dat het echt met een band is geproduceerd. Nu is het vooral met computer gemaakt. Het is allemaal net iets te perfect.”

Ray Charles

Vlak voor de wedstrijden van het EK in eigen land luistert Groenen via haar telefoon naar Ray Charles, een naam die de meeste van haar teamgenootjes niets zegt. De muziek van de legendarische blues-, jazz- en soulzanger geeft haar rust. „Als er in de kleedkamer wordt gevraagd of iemand muziek kan opzetten, hou ik me altijd afzijdig, haha. Het is niet echt de smaak van de rest van de selectie.”

De moderne middenvelder heeft sowieso een bepaalde hang naar vervlogen tijden. Zo kijkt Groenen ook graag naar oude films en is ze een groot fan van Johan Cruijff. Ze speelt in Oranje niet voor niets met rugnummer 14.

Als klein meisje keek ze vaak naar beelden van de beste voetballer die Nederland ooit heeft voortgebracht. „Ken je die schermpjes aan de hoofdsteun in een auto? Toen die net waren uitgevonden keken mijn zusje en ik naar video’s van Cruijff. Niet alleen samenvattingen of hoogtepunten, maar ook hele wedstrijden die mijn opa had opgenomen. We reden nogal wat af, dus ik heb veel gezien. Alles aan hem was indrukwekkend.”

Op een gegeven moment kwamen er ook regelmatig beelden van Dennis Bergkamp voorbij. Likkebaardend staarde Groenen naar het schermpje om de bewegingen van de baltovenaar als een spons op te nemen. „Op die manier ben ik verliefd geworden op het middenveld.”

Bij haar club FFC Frankfurt speelt ze, à la Bergkamp, op de nummer 10-positie. In het Nederlands elftal moet ze het doen met de rol van verdedigende middenvelder. In het begin was dat even omschakelen voor de Brabantse, maar inmiddels heeft het Nederlandse publiek kennis kunnen maken met de slimme balveroveringen, dieptepasses en geraffineerde steekballetjes.

„In Duitsland kan ik gaan en staan waar ik wil, hier ben ik meer aan mijn positie gebonden”, realiseert ze zich maar al te goed. „Soms sprint ik in Oranje ook nog de diepte in, maar dan krijg ik gelijk van de bondscoach te horen dat ik beter op mijn positie kan blijven. Ik vind het hartstikke leuk, omdat ik merk dat ik het verdedigende gedeelte goed oppak. Ik kan erg genieten van een goed duel.”

En dat voor een voetballer van slechts 1.63 meter. Groenen ziet dat niet als belemmering, integendeel. „Ik voel me zeker in de duels. De strijd aangaan heeft niet alleen met mijn fysiek te maken, maar ook met juiste inschattingen. Wanneer zet ik mijn been ertussen? Wanneer stap ik voor mijn tegenstander? Soms laat ik iemand bewust een bal aannemen en dan pas stap ik ertussen. Als ik gelijk de confrontatie aan ga heb ik waarschijnlijk minder kans dan iemand van 1 meter 80 met een flink postuur.”

Het zijn de woorden van een echte liefhebber. Groenen vertelt over voetbal, zoals ze over haar favoriete muziek praat. Vaak gepaard met een vrolijke glimlach, waarmee de liefhebbers van vrouwenvoetbal de afgelopen weken veelvuldig kennis mee hebben kunnen maken. In korte tijd is ze uitgeroeid tot een van de nieuwe gezichten van de Oranje Leeuwinnen.

Geprikkeld

Als we vragen naar haar plotselinge populariteit, bij zowel de fans als de media, reageert ze een tikkeltje geprikkeld. Maar van de 2,4 miljoen mensen die naar België-Nederland keken, had een groot gedeelte pakweg een maand geleden nog nooit van haar gehoord „Tja, dat kan. Ik heb nooit in de Eredivisie gespeeld en dit is pas mijn eerste jaar bij het Nederlands elftal, dat kan ermee te maken hebben. Het enthousiasme hier in Nederland wordt steeds groter, maar ik kan moeilijk zeggen dat het heel nieuw voor mij is. Ik loop al zes jaar mee in de Bundesliga en daar staan elke week duizenden mensen langs de lijn. En in Duitsland geef ik ook regelmatig interviews, hoor. Ik speel er al vanaf mijn vijftiende en krijg daar al langere tijd waardering.”

Dan keert ineens de glimlach weer terug. „Het heeft zich nu uitgebreid naar Nederland, haha. Het is heel leuk dat mensen hier nu ook zien wat ik kan. Uiteindelijk hoop ik dat de Nederlanders ook af en toe een wedstrijdje in de Bundesliga meepikken.”

Voorlopig kan het Oranjelegioen nog van haar op Nederlandse bodem genieten. Minimaal een wedstrijd; de kwartfinale tegen Zweden op zaterdag. „Maar ik ga ervan uit dat het toernooi voor ons nog langer duurt. Want ik wil nog veel meer laten zien.”