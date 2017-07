'IS wil aanslag plegen tijdens EK Vrouwen'

Islamitische Staat (IS) heeft zijn aanhangers opgeroepen een aanslag te plegen tijdens het EK Vrouwen, dat vanaf komend weekend wordt gehouden. Dat meldt SITE Intelligence Grou, een organisatie die de online activiteiten van jihadisten in de gaten houdt.

Via berichtendienst Telegram zou IS individuen aansporen tijdens het duel tussen Engeland en Schotland voor dood en verderf te zorgen. Die wedstrijd wordt op 19 juli in de Utrechtse Galgenwaard afgewerkt. Tot nu toe zijn er tussen 3000 en 4000 toegangskaarten verkocht, zo laat de organisatie aan het AD weten.

Maatregelen

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid laat op de website van de krant optekenen dat het bericht serieus wordt genomen. Op dit moment wordt onderzocht hoe groot de dreiging daadwerkelijk is. Mocht er aanleiding zijn om extra veiligheidsmaatregelen te treffen worden deze zichtbaar en onzichtbaar doorgevoerd.

Komende zondag speelt het Nederlands elftal in hetzelfde stadion de eerste groepswedstrijd tegen Noorwegen. Dat duel is uitverkocht. „We hebben kennis genomen van het bericht en we staan in nauw contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestreiding”, aldus Anette van Trigt, woordvoerder van WEURO 2017. „Die instantie onderzoekt momenteel hoe serieus de dreiging is, wij zijn slechts volgend. In deze tijd wordt bij elk evenement onderzocht of er terreurdreiging dus hier hebben wij ook op voorhand al rekening mee gehouden.”

Euro 2016

In aanloop naar het EK in Frankrijk van vorig jaar werd er ook veelvuldig gespeculeerd over aanslagen door IS. De veiligheidsmaatregelen werden flink opgeschroefd, zodat de spelers en toeschouwers zich veilig in en rond de stadions konden begeven.

Tijdens dat toernooi werden in België terreurverdachten opgepakt, omdat ze van plannen waren tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels in Brusselse cafés een aanslag te plegen.