Deze gevaarlijke afdalingen komen nog in de Tour

„Als je zo'n parcours neerlegt, verbaast het me niet dat er een paar man naar huis moeten.” Bauke Mollema was niet te spreken over de route van de negende etappe van de Tour de France, die zondag werd verreden. Onder meer Tour-favoriet Richie Porte en Geraint Thomas, nummer twee in het klassement, gingen onderuit en moesten afstappen. Geen wonder, vindt Mollema, want het parcours was veel te gevaarlijk.

Hij klaagt over een paar linke bochten. En Daniel Martin, die bij de valpartij van Porte ook tegen het asfalt ging maar later toch weer op kon stappen, vindt dat de Tourorganisatie een te groot risico heeft genomen. „De afdaling was droog in sommige bochten en nat op andere plaatsen. Het asfalt was korrelig, wat zorgde voor een technische en nog gevaarlijkere afdaling”, aldus Martin tegen Sporza.

En er komen de komende twee weken nog een paar gevaarlijke afdalingen aan. Dat zal het nodige spektakel opleveren, maar ook de kans op valpartijen is groot. We zetten de gevaarlijkste afdalingen op een rij.

Etappe 12: Port de Balès

De afdaling van de Port de Balès is lang, heel lang. Dat is normaal gesproken gunstig: hij is niet zo heel erg steil. Maar er kunnen toch hoge snelheden worden ontwikkeld omdat de weg breed is, en er maar een paar technische stukken zijn waar stuurmanskunst is vereist.

Na de afdaling volgt nog een slotklim. Toch kan de afdaling een belangrijke rol spelen, zoals in 2012 (geheugensteuntje: Bradley Wiggins won deze editie). Het slot van de 17e etappe was identiek aan deze rit. Toen kwam Alejandro Valverde als eerste over de streep. Hij reed op de klim weg, breidde zijn voorsprong uit in de afdaling, en wist in de slotklim de klassementsmannen voor te blijven. Toen bleef iedereen overigens netjes op zijn fiets zitten.

Etappe 13: Mur de Péguère

Dit is een superkorte etappe, van slechts 101 kilometer. Met korte bergetappes kunnen we vaak rekenen op vuurwerk - meestal is het de hele dag koers.

De Mur de Péguère is de laatste klim van de dag, daarna moeten de renners naar beneden. De laatste kilometers zijn loodzwaar - met stukken van tegen de 20 procent stijging. Voor de top zullen er dus zeker verschillen zijn gemaakt, en renners die zijn gelost zullen proberen in de afdaling terug te komen. De snelheden zullen dus hoog liggen.

Etappe 17: Col du Galibier

De Galibier is een icoon in de Tour de France: hij wordt regelmatig in het parcours opgenomen, en is dit jaar het hoogste punt van de Tour. De finish is getrokken na de afdaling van de Galibier. Zorg dan dat je voor je tv zit, want de etappe lijkt een beetje op de rit waarin Chris Froome vorig jaar in de afdaling aanviel, en daarmee vriend en vijand verbaasde. Hij legde daar het fundament voor zijn overwinning in het eindklassement.

Froome rijdt nu al in het geel, maar we kunnen ook aanvallen verwachten van andere goede dalers, zoals Romain Bardet.