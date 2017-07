De Tour: rennen, vallen, opstaan en weer doorgaan

Het blijft iedere keer verbazingwekkend om te zien wanneer renners in de Tour de France een dag na een vreselijke valpartij vrolijk rondrijden in de volgende etappe. Je zou toch zeggen dat coureurs na zo’n valpartij als afgelopen zondag een dag later volledig in de kreukels liggen.

„Het ligt natuurlijk aan de aard van de blessure, maar zolang je geen spierscheuring, botbreuken of kapselschade hebt, ga je in principe gewoon verder”, zegt voormalig renner en ploegleider Theo de Rooij. „Een kneuzing of een hematoom kan heel pijnlijk zijn, maar dat is geen reden voor renners om af te stappen. Puur fysiologisch is wielrennen ook het beste revalidatieproces. Het herstelproces kost echter wel veel energie. En vooral bij schaafwonden slaap je slecht. Ook dat kost weer energie.”

En dat terwijl de Tour al zo’n slopend evenement is. „Fysiek is de Tour niet zwaarder dan andere vergelijkbare koersen. Maar door de druk, alle media-aandacht en de orkaan van geluid waar renners mee te maken krijgen is de Tour veel zwaarder. Je moet voorkomen dat je wordt leeggezogen door de omgeving. Je moet baas in eigen huis zien te blijven, maar ook dat kost weer veel energie.”

Zoals gezegd zijn renners duidelijk geen watjes. „Het zit bij alle rijders in het systeem om na een valpartij meteen door te gaan”, reageert voormalig renner Koos Moerenhout. „Als het medisch verantwoord is, ga je verder. Valpartijen horen er zeker bij. De eerste reflex is meteen je fiets pakken en proberen aan te sluiten. Als je blijft liggen, is het over, de koers wordt niet stilgelegd en niemand wacht op je. Meteen na de val voel je vaak nog niet alles door de adrenaline, daarna ga je kijken of alles nog werkt. Dat merk je snel genoeg. En natuurlijk ben je een dag later een wrak, maar fietsen bevordert het herstel, al fiets je dan uiteraard niet optimaal.”

De Tour is geen wedstrijd waarin renners snel zullen opgeven. „Nee, er zijn zelfs renners die met botbreuken nog naar de finish zijn gereden. Iedereen probeert door te zetten. Maar het is ook de crème de la crème van de wielerwereld die hier rondrijdt. Die zijn keihard.”

Volgens De Rooij is wielrennen soms gevaarlijker dan autoracen. „Je kan beter met 300 km per uur uit de bocht vliegen in de Formule 1 dan in een afdaling in de Tour onderuitgaan. Je bent volkomen onbeschermd en glijdt met je blote vlees over het hete asfalt de dranghekken in. Dat is vreselijk. Maar deze renners hebben een hoge pijngrens. Hier is een selectieproces van een jaar of tien voorafgegaan. De jongetjes zijn in die tijd al lang van de mannen gescheiden.”