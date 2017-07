Boëtius hoopt op 'magische touch' van Van Persie

Wie Jean-Paul Boëtius zaterdagmiddag in De Kuip aan het werk zag, moest ongetwijfeld af en toe terugdenken aan 28 oktober 2012. Het kind van de club debuteerde die dag voor Feyenoord en maakte zichzelf direct onsterfelijk door tegen aartsrivaal Ajax een doelpunt te maken.

Zo maakte Het Legioen op fraaie wijze kennis met zijn onbevangenheid en tomeloze spelvreugde. Een kleine vijf jaar later dartelt Boëtius nog altijd op die manier over het veld. „Die frivoliteit zul je altijd blijven zien, dat is mijn grootste kracht”, zegt hij na de 1-0 oefenzege op Real Sociedad. Lachend: „Maar in de tussentijd ben ik wel iets volwassener geworden hoor, vooral als mens.”

Oranje

Twee jaar geleden liep hij De Kuip uit om het voetbalplezier terug te vinden, want in zijn eigen Rotterdam kon hij niet langer rekenen op een vaste basisplaats. Maar ook bij FC Basel en KRC Genk was het lang niet altijd rozengeur en maneschijn. Hij verdween steeds verder uit het zicht van de Nederlandse voetballiefhebber en dus ook bij de bondscoaches van het Nederlands elftal.

Door terug te keren bij Feyenoord hoopt de 23-jarige linksbuiten weer een kans te maken op een plekje bij Oranje, waar hij ooit kennismaakte met Robin van Persie. Die naam valt de laatste weken veelvuldig in Rotterdam. Giovanni van Bronckhorst ziet ook hem graag weer naar zijn ex-werkgever verhuizen.

Dit tot grote tevredenheid van Boëtius. „Ik heb Robin meegemaakt bij het Nederlands elftal en hij heeft uitzonderlijke kwaliteiten en veel ervaring”, zegt hij. „Het lijkt mij geweldig om samen te werken met iemand die op wereldniveau heeft gepresteerd. Zijn touch is magisch. Echt, zijn linkerbeen is magisch.”

Zelf heeft Boëtius ook niet te klagen over het gevoel in zijn linkerbeen. In het oefenduel met de Spanjaarden gaf hij een prachtige voorzet op Nicolai Jørgensen, die met een krachtige kopstoot het enige doelpunt van de middag maakte. „Een aanval uit het boekie”, zegt de vleugelaanvaller in onvervalst Rotterdams. „Linksback Ridgeciano Haps kwam goed op, gaf de bal aan mij en Nicolai koos prima positie. Hij is niet voor niets de topscorer van de Eredivisie. Hopelijk kan ik hem dit seizoen vaak helpen bij zijn doelpuntenproductie.”