Verstappen: Alles is ruk dit seizoen bij Red Bull

Max Verstappen lijkt een beetje klaar te zijn met Red Bull. De 19-jarige Nederlander deed zondag na de Grote Prijs van Canada in ieder geval geen enkele moeite om zijn teleurstelling te verbergen. „Het was helemaal ruk”, zei hij bij Ziggo Sport. Verstappen had zijn Red Bull in de elfde ronde met een accuprobleem aan de kant moeten parkeren op het moment dat hij de tweede plaats innam.

„Ineens viel de power weg. Ik wilde gas geven, maar alles viel weg, ik kon niets meer, zelfs niet communiceren. Enorm balen als je tweede ligt”, zei Verstappen, die als vijfde was gestart maar al voor de eerste bocht drie concurrenten inhaalde. „De start was super. De beste start die ze denk ik ooit bij Red Bull hebben gehad. Dat ging allemaal goed, maar ik heb alleen nog steeds niks. Het hele seizoen is al ruk met alles”, mopperde hij na zijn derde uitvalbeurt van dit seizoen.

Lewis Hamilton won de race in Montreal en teamgenoot Bottas werd tweede. Het was de eerste dubbelslag voor Mercedes dit seizoen. Daniel Ricciardo profiteerde van het uitvallen van Verstappen en kreeg de derde plek eigenlijk in zijn schoot geworpen.