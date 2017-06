Tour 2017: De favorieten voor de groene trui

Er is niets saaier dan een lange vlakke sprintersetappe en toch is er weinig mooiers dan een massasprint van zestig kilometer per uur. Hoewel het natuurlijk om het geel gaat in de Ronde van Frankrijk is de strijd om het groen er ook een die nauwlettend gevolgd wordt. Tenminste, als het eindelijk weer eens spannend wordt.

Peter Sagan

Hij maakt wheelies, daalt als een maniak, klimt behoorlijk en kan fenomenaal sprinten. Peter Sagan is pas 27, maar gaat al voor zijn zesde groene trui op een rij. Daarmee zou hij het record van de Duitser Erik Zabel (1996-2001) evenaren. Toch waren er dit seizoen wat twijfels rondom de superioriteit van de Slowaak, die in zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs – Roubaix niet thuis gaf. Al was dat ook te wijten aan pech. Tijdens de Ronde van Zwitserland (twee weken geleden) liet hij zijn vorm weer zien met twee ritzeges. Sagan is klaar voor nummer zes.

Michael Matthews

Sagan verslaan tijdens een aankomst heuvel op. Michael Matthews bewees in de Ronde van Zwitserland dat hij als misschien wel enige sprinter daartoe in staat is. En dat maakt hem een concurrent voor het groen, want Sagan slaat zijn slag altijd door punten te pakken in de etappes waar de meeste sprinters zijn afgehaakt. De Australiër is misschien wel de enige die op beide vlakken de regerend wereldkampioen weet af te troeven, maar de grote vraag is of hij dat ook gedurende een periode van drie weken kan.

Arnaud Démare

In de voorbije anderhalf jaar heeft Arnaud Démare zich stormachtig ontwikkeld. De pas 25-jarige Fransman was bijna afgeschreven, totdat hij vorig jaar uit het niets Milaan-San Remo won. Dit jaar trekt hij die goede prestatie door en laat hij op steeds zwaardere parcoursen zijn kunsten zien. Hij blijkt hij meer en meer een alleskunner. Hoogtepunt was de manier waarop hij de eerste etappe in Parijs-Nice won door in zijn eentje Julian Alaphillippe terug te halen. Het enige wat nog ontbreekt: een zege in een grote ronde.

De snelheidsduivels

De Duitse kanonnen Marcel Kittel en André Greipel zijn de snelste mannen van het peloton, maar van de sprinters zijn ze ook vaak de mannen die het snelst moeten afhaken op de bergjes. Hierdoor verliezen ze normaal gesproken te veel punten om nog echt mee te strijden om het groen. Bovendien zijn de twee niet zo dominant in hun sprints als de voorbije jaren. Zeker Greipel won dit seizoen niet zo vaak als voorheen. Overigens hoort in dit rijtje natuurlijk ook Mark Cavendish thuis, maar de Brit miste een groot deel van het seizoen vanwege Pfeiffer en kwam sindsdien slechts tot vijf koersdagen.

En verder?

Alexander Kristoff lijkt dit seizoen net niet in topvorm, maar misschien heeft hij juist heel erg naar de Tour de France toegewerkt en weet hij nu te pieken. De voorbije jaren leek de Noor juist leeg te zijn op het moment dat de Tour aanbrak. John Degenkolb heeft ook nog geen superbenen gehad in 2017 en zal bovendien tijdens de zwaardere ritten zich moeten opofferen voor Alberto Contador. Greg van Avermaet – die normaal gesproken tekort komt op de echt vlakke aankomst – zit met hetzelfde probleem aangezien Richie Porte zijn kopman is. Aan sprinters rijden verder Nacer Bouhanni, Sonny Colbrelli en Daniel McLay mee.

Zoek overigens niet naar Bryan Coquard. De nummer twee in het klassement van de puntentrui van 2015 en 2016 is door zijn ploeg Direct Energie buiten de selectie gelaten. Het kan zijn omdat hij zijn contract niet wil verlengen of omdat hij de voorbije maanden niet bepaald in grootse vorm was. Waarschijnlijk spelen beide factoren een rol.

Nederlands succes

Dylan Groenewegen had dit seizoen moeite om op gang te komen, maar won tijdens de Ster ZLM Tour wel twee etappes en klopte daar bovendien eenmaal Greipel. Toch mag er niet verwacht worden dat hij echt mee zal strijden om het groen. Als hij een keer kan verrassen met een etappezege is de Tour de France voor hem al meer dan geslaagd.