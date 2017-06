Schippers zit niet meer in ‘survivalmodus’

Na Rio ging het roer om bij atlete Dafne Schippers, die komend weekend te zien is bij de FBK Games in Hengelo. De controlfreak laat zich leiden door haar nieuwe coach Rana Reider en dat is wennen. ‘Soms is er twijfel, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt.’

Na Rio zat je er mentaal doorheen. Hoe kwam dat?

Het schijnt normaal te zijn dat je na een Olympische cyclus van vier jaar weer je weg moet vinden. Daar komt bij dat mijn hele leven anders werd in aanloop naar de Spelen. Ik was ineens een bekende Nederlander. Ik was het niet gewend dat mensen mij op straat aanklampten, dat iedereen even van mij verwachtte dat ik twee gouden medailles zou winnen. Ik heb daar mijn weg in moeten vinden. Want in het begin merk je het niet eens, omdat je leeft op adrenaline en in een ‘survivalmodus’ zit. Na de Spelen kwam alles er ineens uit. Ik heb tijd nodig gehad om weer zin te krijgen in mijn sport. Dat heb ik nu weer, ook omdat ik het roer heb omgegooid: ik heb een nieuwe trainer, een nieuw trainingsmaatje, een nieuwe aanpak. Het is heerlijk om nu alles aan de kant te schuiven en me te focussen op de trainingen.

Ging alles te snel voor je in het jaar voor Rio?

Zeker weten. Maar dat is achteraf praten. Op dat moment zit je in een rollercoaster en kun je er niks aan doen. Je wordt in het diepe gegooid en zie maar hoe je eruit komt. Iedereen wilde wat van me, het was te veel. Daarnaast ben ik een enorme binnenvetter. Ik ben eigenwijs en denk al snel: dat kan ik zelf wel oplossen. Dat is wel een leermomentje, vandaar dat ik dat nu totaal anders aanpak. Maar als je ín die situatie zit, is het heel moeilijk om dat aan te passen. Ook omdat het een karaktereigenschap is.

Dat heeft tijd nodig?

Ja. Want er is geen knop die van een binnenvetter ineens een prater maakt. In de aanloop naar mijn nieuwe cyclus heb ik de kans gehad om flink na te denken. Het is nu totaal anders. Ik ben minder bezig met allerlei randzaken. Mijn management is superstrak geregeld, zodat ik me puur kan richten op mijn trainingen.

Nooit aan stoppen gedacht?

In een dwarse bui kwam die gedachte weleens in me op, maar nee. Ik heb een veel te mooi leven. Ook al is het soms moeilijk. Ik beoefen een individuele sport, kan me niet verschuilen. Alles komt op mijn schouders terecht. Daarbij is het ook nog eens een hele moeilijke sport. Atletiek is een wereldsport en ik kies dan ook nog eens het moeilijkste onderdeel als je kijkt naar de bezetting.

Je moet continue presteren…

Zo voelde dat wel. Ik liep constant op de toppen van mijn tenen en raakte zo het plezier kwijt. Nu ga ik een wedstrijd in om plezier te hebben. Natuurlijk wil ik winnen als ik in dat startblok sta, maar als dat een keertje niet lukt moet ik het ook los kunnen laten en me niet te druk maken.

Hoe doe je dat?

Door meer leuke dingen te doen en de sport even helemaal vergeten. Dat doe ik door te koken, meer in het zonnetje te zitten en meer tijd met de familie doorbrengen. Veel sporters hebben oogkleppen op door het strakke regime waarin ze zitten: voeding, training, slaap, je hele leven is tot in de puntjes geregeld. Het is moeilijk om dat af en toe te doorbreken. Die momenten waarop dat kan moet je leren te ontdekken.

In augustus verdedig je je WK-titel op de 200 meter in Londen. Geeft dat druk?

Nee, zo voel ik dat niet. Mijn doel is om in Londen mijn beste seizoenstijd neer te zetten en plezier te hebben.

Heb je nu honderd procent plezier in je sport?

Honderd procent is wel veel. Heb jij honderd procent lol in je werk?

Laat ik het zo zeggen: het gedeelte dat je zelf in de hand hebt, heb je daar honderd procent plezier in?

Ja. Ik voel me goed en ontspannen. Ik heb zin in Hengelo, zin in de wedstrijden die eraan komen. Om weer 100 meters te lopen. Dat is de volgende stap.

Wat was de eerste stap?

De eerste paar wedstrijden heb je nodig om erin te komen. Ik heb veel aan mijn fysiek gewerkt en aan mijn start. Dan is het logisch dat je wat wedstrijden nodig hebt om er weer in te komen. Starten in een wedstrijd is altijd anders dan in een training.

En dan accepteer je dat je tijden wat achterblijven?

Dat zal wel moeten. Onder Rana is de opbouw naar grote evenementen anders. De tijden in het voorseizoen vindt hij niet belangrijk. Het gaat maar om één wedstrijd: de WK in augustus in Londen. Alleen dan moet ik goed zijn.

Twijfel je weleens?

Natuurlijk, want ik wil winnen. Maar meer zit er op dit moment niet in. Technisch loop ik heel goed, mijn starts zijn enorm verbeterd en ik maak geen fouten. Rana zegt dat ik niet elke race hard kan lopen. Vorig jaar liep ik de snelste tijd in mijn eerste race van het seizoen, dat is nou ook niet helemaal de bedoeling. We zijn bezig met een proces: Ik kan er alles van vinden, maar daar word ik niet beter van. Ik vergelijk mijn ontwikkeling maar met de meerkamp. Als je daar op het eerste onderdeel slecht presteert, moet je door. Zelfs als je twee onderdelen hebt verkloot, kun je een goede eindscore bereiken. Ik merk dat Rana er vertrouwen in heeft, dus laat ik het los. Ik heb nu een stap achteruit gedaan, om er straks twee vooruit te doen. Dat moet in Londen gebeuren.