Ronaldo verdiende in 2016 meer dan LeBron en Messi

Wie in de sport de top kan bereiken, kan goud geld verdienen. Dat bewijzen de honderd sporters die het voorbije jaar de hoogste inkomsten kregen wel. Samen ontvingen ze maar liefst een slordige 2,8 miljard euro.

Het mag geen verrassing zijn dat Cristiano Ronaldo (eerste) en Lionel Messi (derde) hoog in de lijst staan, maar in de breedte moeten de voetballers het toch afleggen tegen de Amerikaanse sporten en hun atleten. 63 uit de lijst zijn actief in de Verenigde Staten en liefst 32 daarvan spelen er basketbal.

Maar wie vooral ontbreken op de lijst zijn de vrouwen. Alleen Serena Williams weet zich tussen de mannen te frommelen. De tennisster deelt de 51ste plaats.