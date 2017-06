PSV strikt talent Mauro Junior na 'uniek project'

PSV presenteerde vrijdag het 18-jarige Braziliaanse talent Mauro Junior als nieuwe speler. De kleine middenvelder/buitenspeler is geen onbekende op De Herdgang, want de Eindhovenaren volgen de Zuid-Amerikaanse tiener al vier jaar zeer intensief en hij kwam in die tijd ieder jaar naar Eindhoven om toernooien te spelen en te trainen met leeftijdgenoten.

Lees ook: Ronaldo koopt Grieks eiland voor zijn zaakwaarnemer

„Mauro was soms wekenlang in Nederland”, legt zijn zaakwaarnemer Richard Mettes uit. „Dan brachten we hem onder bij een gastgezin. Ruud en Ans Sanders, geweldige mensen. Op deze manier raakte Mauro langzaam gewend aan Nederland en PSV. Dit is een interessante en redelijk unieke manier om een speler naar Nederland te halen.”

Inventief

Volgens Mettes moeten Nederlandse clubs inventief zijn als zij Braziliaanse talenten willen strikken. „De grootste talenten lopen nog steeds rond in Brazilië. Maar als die spelers eenmaal bij een grote club in het eerste voetballen, dan kosten ze al snel vijf of tien miljoen euro, afhankelijk bij welke club zij spelen, en zijn dan dus onbetaalbaar voor de meeste Nederlandse clubs.”

Mettes, die vanuit São Paulo zijn bedrijf Total Football Agency runt, stuitte vier jaar geleden op Mauro Junior. „Ik zag hem als 14-jarig jochie in actie op de Copa NIKE en ben meteen met Mauro en zijn zaakwaarnemer Fabio Francez in gesprek gegaan. Na het presenteren en afstemmen van Mauro's plan, begeleiden Fabio en ik Mauro samen. Vervolgens zijn we met Mauro's club, Desportivo Brasil, gaan praten en heb ik Marcel Brands gebeld die interesse had in dit project.”

„PSV was enthousiast en daarna is Mauro ieder jaar op stage gekomen in Eindhoven. Hij is een heel verstandige, rustige jongen. Hij vertrouwt ons en hij heeft al die tijd veel vertrouwen gehad in PSV.”

Toch moet het lastig zijn om een jonge jongen, die al in Brazilië onder 15 en 17 speelde, duidelijk te maken dat hij voor een club in Nederland moet kiezen. „Mauro geloofde in dit speciale project, maar er werd de afgelopen jaren wel van alle kanten aan hem getrokken. PSV mocht hem niet voor zijn 18e contracteren, dus is het lastig als er andere clubs uit Brazilië en Europa langskomen die veel geld bieden. Maar Mauro stond achter dit project. Hij spreekt inmiddels ook goed Engels en ik denk dat zijn aanpassing aan Nederland en PSV nu veel sneller gaat.”