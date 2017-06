Kuyt: Krabeltje hier, babbeltje daar en een selfie

Trots loopt Dirk Kuyt op de ‘Kampioenendag’ van zijn Foundation. „Dit is toch mooi, vind je ook niet?” Bijna 600 sporters met een beperking werken zich op de accommodatie van Quick Boys in het zweet. „Toen ik tien jaar geleden mijn Foundation oprichtte speelde ik al met het idee om verschillende aangepaste sporten hun NK te laten spelen op één dag, op één locatie”, aldus Kuyt. „Met deze dag creëren we voor sporters met een beperking het podium dat zij verdienen.”

Ongekend populair

Bij alle sporten neemt Kuyt een kijkje en doet hij waar mogelijk mee. En of het nu korfballers zijn, zitvolleyballers of rolstoelbasketballers, Kuyt is ongekend populair. Krabeltje hier, babbeltje daar en nog een selfie. De blonde Katwijker heeft werkelijk voor iedereen de tijd. Plots wordt hij door een man aangeklampt. Hij pakt de rechterbovenarm van Kuyt stevig beet en is van plan om die nooit meer los te laten: ‘Bedankt voor je drie goals tegen Heracles. Het was de mooiste dag van mijn leven, jij zal voor altijd in mijn hart blijven.’

„Ik dacht dat ik blij was met die goals, maar de afgelopen dagen ben ik erachter gekomen dat anderen er nog blijer mee zijn dan ik”, lacht Kuyt even later. Hij is nu een paar dagen voetballer af, maar hij heeft nog niet het gevoel dat hij is gestopt. „Dat komt ook door de festiviteiten van de afgelopen tijd en de mensen iedere dag op me af stappen om hun vreugde te tonen. Ik denk dat dat pas komt als ik terug ben van vakantie. Tot dusverre is mijn dagbesteding niet anders. Wat ik nu doe, heb ik altijd gedaan aan het einde van een seizoen. Als ik straks terug ben en de voorbereiding begint, zal het besef er pas zijn dat ik geen voetballer meer ben.”

Missen

Hij houdt er rekening mee dat er straks momenten zullen zijn dat het afscheid hem zwaar zal vallen. „Ik heb met veel jongens gespeeld die gestopt zijn: Phillip Cocu, Frank de Boer, André Ooijer, Mark van Bommel en natuurlijk Gio. Bij iedereen was het een keuze op gevoel en spijt hebben ze nooit gehad. Maar missen doen ze het wel. Stuk voor stuk zeggen ze dat de periode dat ze speler waren de mooiste tijd van hun leven was.”

Kuyt is niet bang dat hij in een zwart gat gaat vallen. „Ik ga eerst op vakantie naar Aruba. Die zal wat langer duren dan normaal, even anderhalve maand van de aardbodem verdwijnen, haha. Na de zomer meld ik me bij Martin van Geel. Ik ga een jaartje met hem meelopen, veel leren en kijken wat bij me past.” Daarbij houdt hij al zijn opties open. Zo is het geen uitgemaakte zaak dat hij technisch directeur gaat worden. „Misschien komen we erachter dat die functie mij niet ligt, maar ik blijf hoe dan ook betrokken bij Feyenoord, want dat is mijn club.”