Koen de Kort: 99 procent wielerpeloton is dopingvrij

Wielerprof Koen de Kort werd gevolgd door journalist Thomas Sijtsma voor diens boek Renner met Rede. Metro sprak ook met de 34-jarige Trek-renner, die zaterdag van start gaat in de Tour de France.

Hoe zijn de benen?

Beter dan gedacht. Zondagavond na het NK kwam ik de trap bijna niet op.

Voor welke ploeggenoot rijd je deze Tour: voor je goede vriend en sprinter John Degenkolb of voor klassementsman Alberto Contador?

Het idee is om alles op Contador te zetten. Om te beginnen moeten we hem probleemloos door de eerste dagen zien te loodsen, dus zorgen dat hij op het vlakke geen tijd verliest. Voor Contador én voor Degenkolb knechten is lastig. Maar als ik in de finale nog wat overheb ga ik zeker proberen om John te helpen bij zijn sprint. John zal trouwens ook voor Contador rijden als we hem nodig hebben.

Is dat niet gek aangezien je zo lang voor Degenkolb hebt ‘geknecht’?

Op zich wel. En ik vind sprints voorbereiden, wat ik jarenlang voor John en ook voor Marcel Kittel deed, heel leuk. Maar mijn rol is ook een beetje veranderd. Ik ben steeds meer koerskapitein geworden, de schakel tussen de ploegleider en mijn ploeggenoten.

Geloof je dat Contador (winnaar in 2007 en 2009) de Tour nog een keer kan winnen?

Zeker. Maar of hij nu wint of niet, hij zal er sowieso een mooie show van maken.

Wat is hij voor iemand?

Alberto is heel gedreven. Buiten de koers is hij loyaal. Ik ken hem al sinds mijn eerste profjaar toen we samen bij Liberty Seguros reden, en we hebben altijd contact gehouden. Veel renners dromen ervan een kopman als Contador te hebben. Hij is een van de beste ronderenners van onze generatie.

Wie beschouw je als zijn concurrenten voor het geel?

Froome is natuurlijk nog steeds de topfavoriet, maar de laatste maanden hebben we gezien dat er meer kapers op de kust zijn. Movistar rijdt dit jaar heel goed. Ik denk dat we wat die ploeg betreft trouwens meer op Valverde dan op Quintana moeten letten.

Vorig jaar werd je door Giant-Alpecin (De Korts vorige ploeg die nu Sunweb heet) niet geselecteerd voor de tourploeg. Hoe was je zomer?

Toen ik net had gehoord dat ik niet mee mocht had ik het moeilijk. Ik begreep het niet. Maar de zomer zelf was niet vervelend. Voor het eerst sinds jaren had ik weer eens een zomer zoals andere mensen die ook beleven: beetje tv kijken, lekker rondfietsen. Op den duur kon ik zelfs ook naar de Tour op tv kijken.

Koester je wraakgevoelens?

Nee hoor. Ik heb het achter me gelaten. Veel van de jongens die daar rijden zijn vrienden.

Sijtsma schrijft dat je vaak een bruggetje naar een ander onderwerp maakt wanneer hij over doping wil praten. Herken je jezelf daarin?

Als wielrenner moet je je heel vaak verantwoorden en ik praat meer over doping dan ik zou willen. Ik ben ervan overtuigd dat de situatie qua doping in het peloton nu heel veel beter is dan in de hoogtijdagen van epo, die ik zijdelings heb meegemaakt. Ik denk dat 99 procent van het peloton dopingvrij rondrijdt en er zijn renners, Tom Dumoulin bijvoorbeeld, voor wie ik de hand in het vuur steek. Toch blijft het erover gaan. Dat begrijp ik op zich wel en ik wilde ook dat er een passage over doping in het boek zou staan, maar ik wil ook andere dingen wat meer belichten.

Dan stel ik er nog één vraag over: zie jij in het huidige peloton dingen waarvan je denkt: kan dit wel?

Het is moeilijk. Soms zie je renners beter rijden dan ooit, dan is het makkelijk om daar vraagtekens bij te zetten. Terwijl zo iemand misschien keihard heeft getraind. Ik heb net de Ronde van Zwitserland gereden waar ik een beter klassement reed dan ooit. Bergop gaat het véél beter dan voorheen, een gevolg van het feit dat ik keihard heb gewerkt, extra op mijn voeding heb gelet en twee kilo ben afgevallen. Ik zou het heel vervelend vinden wanneer collega’s nu ‘dat kan niet, die gaat veel te hard bergop’ over mijn prestatie in Zwitserland zouden zeggen.

Je bent al lang aan het knechten maar zelf een officiële wedstrijd winnen was er in je veertien seizoenen als prof nog niet bij. Ben je daar nog weleens mee bezig?

Natuurlijk. Ik ben veel beter in knechten dan in wedstrijden winnen, maar dat wil niet zeggen dat ik er nooit aan denk. Heel soms kan ik voor mijn eigen kansen gaan, zoals afgelopen weekend op het NK. Ik voelde me ook goed, maar tijdens het ingaan van de laatste ronde reed ik lek. Dat was frustrerend en daar baal ik nog steeds van. Het zou heel mooi zijn wanneer het een keertje lukt.

Deze Tour misschien?

Dat denk ik niet. Zou ook geen goed teken zijn. Hopelijk moet ik alle dagen zo lang mogelijk bij Alberto blijven, dat zou namelijk betekenen dat hij hoog in het klassement staat. In dat geval is ook mijn Tour geslaagd.

Renner met Rede – Wielrennen volgens Koen de Kort van Thomas Sijtsma verschijnt bij Nieuw Amsterdam en kost 12,99 (Ebook) of 18,99 (paperback). De Tour de France gaat zaterdag van start met een proloog in Düsseldorf. Drie weken later is de finish op de Champs-Elysées in Parijs.

De Kort in ‘t kort

Koen de Kort groeide op in het Brabantse Liempde. Na het vwo studeerde hij bewegingswetenschappen in Amsterdam. Met zijn Australische vrouw woont hij in Andorra. In 2004 won De Kort Parijs-Roubaix bij de beloften. Zijn profdebuut maakte hij in 2005 voor de Spaanse ploeg Liberty Seguros. Daarna reed hij voor drie seizoenen voor Astana. In 2009 ging hij naar Skil-Shimano dat later Argos-Shimano, Giant-Shimano en Giant-Alpecin werd. Afgelopen jaar maakte hij de overstap naar het Amerikaanse Trek-Segafredo.