Het houdt niet op voor Verstappen

De kans dat Max Verstappen ook volgend seizoen nog bij Red Bull rijdt, wordt met de week kleiner. Tot grote frustratie van de Nederlander viel hij zondag in de Grand Prix van Azerbeidzjan voor de vierde keer in de laatste zes races uit met problemen aan zijn RB13. „De auto heeft issues. Hier gaan we weer”, treurde Verstappen in de twaalfde ronde op het stratencircuit van Bakoe.

Red Bull-baas Christian Horner verklaarde deze week weliswaar dat Verstappen ook komend seizoen nog gewoon bij de Oostenrijkse renstal onder contract staat en dat hij onmogelijk naar een ander team kan, maar de vraag is of de zwaar gefrustreerde Nederlander nog geduld heeft om te wachten op een betere auto.

Voor Verstappen is het extra zuur dat iedere keer als zijn Red Bull hem in de steek laat hij zicht heeft op een podiumplek. Zondag had hij zelfs uitstekende papieren op een eindoverwinning. Wat het allemaal nog frustrerender maakt is dat zijn teamgenoot Daniel Ricciardo de laatste weken juist gevrijwaard blijft van pech. Verstappen is de laatste vier races steeds sneller geweest in de kwalificatie dan zijn teamgenoot, maar koopt daar niets voor omdat zijn wagen het steeds begeeft.

Verstappen was zondagmiddag net in een mooi gevecht verwikkeld met Perez om plek drie toen het noodlot voor de zoveelste keer toesloeg. Het is bijna iedere race hetzelfde verhaal. Hoe goed Verstappen ook rijdt, zijn auto laat hem toch wel in de steek. De Limburger viel twee weken geleden ook al uit tijdens de Grote Prijs van Canada. Ook de trainingen op het stratencircuit van Bakoe verliepen allesbehalve vlekkeloos.

Vrijdag was hij in de eerste twee vrije trainingen de snelste, maar de derde vrije training moest hij voortijdig staken. En ook in de kwalificatie kende hij naar eigen zeggen problemen. „Normaal was ik derde en geen vijfde geworden. Het is altijd wat”, klaagde hij.

Na het uitvallen van Verstappen ontspon zich een krankzinnige middag in Bakoe. De complete top viel terug door ongevallen, lekke banden en een tijdstraf. Alleen Ricciardo laveerde zich tussen alle ellende heen en reed bijzonder knap naar de eindzege in Azerbeidzjan. De Australische ploeggenoot van Verstappen, gestart van slechts de tiende positie, profiteerde optimaal van de vele incidenten tijdens 52 ronden racen op het spectaculaire stratencircuit van Bakoe.

Valtteri Bottas eindigde na een lange inhaalrace als tweede. De Fin reed in de tweede ronde nog helemaal achteraan omdat zijn Mercedes een lekke band overhield aan een botsing na de start. In alle chaos snelde de Canadees Lance Stroll (Williams) voor het eerst in zijn prille loopbaan naar een podiumplaats: derde.

Het verschil tussen vreugde en verdriet was dus groot in het kamp van Red Bull. Waar Ricciardo mocht juichen, daar besefte Verstappen dat hij de race zo maar had kunnen winnen als hij niet voor de zoveelste keer was geplaagd door technische problemen. Nu is het de vraag of Verstappen ook voor de zoveelste keer over zijn frustratie weet heen te stappen.