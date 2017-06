‘FIFA leeft in fantasiewereld als 't over dope gaat’

De Russische sportwereld kampt met een serieus dopingprobleem. Eerder werden al 111 Russische atleten geweerd van de Olympische Spelen in Rio en nu heeft mogelijk de nationale voetbalploeg van Rusland, die in 2014 meedeed aan het WK in Brazilië, doping gebruikt. De 23 spelers uit die selectie, en nog elf andere voetballers, zouden voorkomen op de lijst van 1000 atleten van Richard McLaren. De onderzoeker schreef vorig jaar in een rapport voor het wereldantidopingbureau WADA dat in Rusland jarenlang sprake is geweest van systematisch door de staat georganiseerde doping.

Onzin

Vitali Moetko, minister van Sport in Rusland, noemt het verhaal in een verklaring onzin: „In het voetbal is nooit doping gebruikt en dat zal ook nooit gebeuren.” Dit tot grote woede van Dick Pound, voormalig hoofd van WADA. „De voetballerij blijft maar herhalen dat er in hun sport geen doping bestaat”, zegt Pound in Mail of Sunday, de krant die zegt te beschikken over de WADA-documenten. „Af en toe wordt er gezegd dat er onderzoek wordt gedaan, maar die onderzoeken stellen niks voor. De FIFA leeft een fantasiewereld, het wordt tijd dat ze daar uit stappen. Dit is een serieus rapport dat een serieus onderzoek verdient. Zeker gezien het feit dat het WK volgend jaar in Rusland wordt gehouden. De FIFA moet meteen duidelijkheid scheppen welke stappen ze gaan ondernemen, ze moeten openheid van zaken geven over wat ze vinden en alle maatregelen – hoe zwaar ook – nemen om de integriteit van de sport te beschermen.”

Ander land

Een van die maatregelen waar Pound op doelt, is Rusland van de organisatie van het WK halen en het toernooi in een ander land laten spelen. Moetko spreekt van een complot: „Besteed er geen aandacht aan. De Britse media zijn sinds 2010 negatief over ons. Ze schrijven onzin.” In 2010 werd het WK van 2018 aan Rusland vergeven. Ook Engeland was in de race voor de organisatie van het evenement, maar hun bid werd al in de eerste ronde weg gestemd. Dit tot grote woede van de Engelsen. Nederland, samen met België, en Spanje, samen met Portugal, deden toen eveneens een gooi naar het WK 2018.

De Russische voetballers kwamen in beeld nadat er enkele onregelmatigheden waren aangetroffen met wat urinemonsters. Onder hen Maksim Kanunnikov, Denis Glushakov, Igor Akinfeev en Aleksandr Samedov. Zij speelden dit weekend met Rusland voor de Confederations Cup, een toernooi dat in Rusland wordt gehouden ter voorbereiding op het WK van volgend jaar. Rusland werd zaterdag uitgeschakeld door Mexico. Bij het WK in Brazilië kwamen de Russen overigens ook niet verder dan de groepsfase.

Rol Moetko

Ook de rol van Moetko wordt onderzocht. De Russische minister van Sport is het hoofd van het organisatiecomité van het WK 2018, daarnaast zetelt hij in het nieuwe uitvoerend comité van de FIFA. Volgens Mail on Sunday hebben FIFA-officials inmiddels een dossier met gedetailleerd bewijs over alle 34 spelers in bezit. Het is nog onduidelijk wat de wereldvoetbalbond gaat doen. „We onderzoeken nog altijd de aantijgingen”, liet een FIFA-woordvoerder weten.