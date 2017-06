Feyenoord geeft in 12 provincies nieuw shirt weg

Feyenoord presenteert het nieuwe thuisshirt vrijdag niet in de eigen Kuip, maar op locatie in alle twaalf provincies. Om de fans te bedanken voor de steun tijdens het kampioensjaar rijden vertegenwoordigers van de Rotterdamse club het hele land door om supporters kennis te laten maken met het nieuwe tricot.

Facebook Live

Via Facebook Live krijgt Het Legioen aanwijzingen waar het thuisshirt zich bevindt. De eerste fan die de rood-witte outfit vindt, mag zich de winnaar noemen. Oud-spelers als Peter Houtman, Rinus Israel en Regi Blinker staan klaar om de prijs te overhandigen. Supporters die achter het net vissen maken alsnog kans om het shirt te winnen door een foto van een achtergelaten Feyenoordsticker op social media te plaatsen met de hashtag #TakeMeHome.

Op de eerste locatie, in het Zeeuwse Zierikzee, was de winnaar er snel bij. Binnen drie minuten stond hij voor de neus van Blinker om 'take me home' te roepen en het shirt in ontvangst te nemen.

Het shirt voor het nieuwe seizoen is uiteraard traditioneel rood-wit, met het vertrouwde kleurcontrast in de mouwen. De zwarte, ronde hals geeft het shirt een casual look. Voor zowel het broekje als de kousen is gekozen voor een zwarte basis met rode accenten.

Met het woord Rotterdam aan de achterzijde van de hals wordt verwezen naar de band met de stad. Op het shirt prijkt voor het eerst het logo van Qurrent, de nieuwe hoofdpartner van Feyenoord. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst draagt het nieuwe thuistenue voor het eerst op zaterdag 8 juli in de oefenwedstrijd tegen FC Lisse.