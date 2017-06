Elftal met belastingontduikers en Mourinho als coach

De Spaanse fiscus jaagt op de miljoenen van de sterren uit de Primera Division. Wij maakten een elftal van de grootste fraudeurs.

Als voetballer of trainer in Spanje weet je dat je vroeg of laat aan de beurt komt bij de belastingdienst. Geen enkele grote naam wordt gespaard. De lijst met topspelers die worden beschuldigd en veroordeeld voor belastingontduiking wordt iedere week langer. Trainer José Mourinho is de laatste grote naam die door de Spaanse fiscus wordt beschuldigd van fraude.

We kunnen inmiddels een aardig ploegje opstellen met belastingontduikers. Sterker, ons 'Fraude United' is zonder twijfel de beste ‘club’ in de wereld en de enige ploeg waar Lionel Messi én Cristiano Ronaldo gebroederlijk naast elkaar spelen. Niet in de stijl van coach Mourinho, maar omdat de aanval de beste verdediging is, spelen we met dit stelletje laaielichters in een superoffensief 3-3-4. Leuker kunnen we het niet maken.

Opstelling 'Fraude United': Casillas; Coentrâo, Carvalho, Dani Alves; Di Maria, Modric, Mascherano; Ronaldo, Suárez, Neymar, Messi. Coach: Mourinho.

Mourinho heeft overigens via een woordvoerder laten weten dat hij officieel helemaal niet weet dat de Spaanse justitie hem gaat aanklagen. „Hij heeft geen bericht gehad”, reageerde de zegsman tegenover Sky Sports. Mourinho zou tussen 2010 en 2013 als trainer van Real Madrid de belasting voor 3,3 miljoen euro hebben ontdoken.

Vorige week werd Cristiano Ronaldo, landgenoot van Mourinho, al aangeklaagd. De superster van Real Madrid zou de Spaanse fiscus tussen 2011 en 2014 voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht. Ronaldo en Mourinho hebben dezelfde zaakwaarnemer, de invloedrijke Jorge Mendes.

Ook CR7 beweert uiteraard niets fout te hebben gedaan. Volgens justitie heeft Ronaldo een zakelijke structuur ontwikkeld waarin hij zijn Spaanse inkomsten uit portretrechten heeft verborgen. „Met deze constructie heeft hij opzettelijk en bewust niet aan zijn belastingverplichtingen voldaan”, aldus de aanklager.

We hebben trouwens nog drie wissels op de bank zitten ook. Middenvelder Xabi Alonso (1 miljoen) en verdedigers Pepe (zes ton) en Adriano (vijf ton) haalden de basis niet in ons fraude-elftal en moeten het doen met een plekje naast trainer Mourinho.