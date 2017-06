Ajax-trainer Peter Bosz naar Borussia Dortmund

Trainer Peter Bosz verlaat na er een seizoen werkzaam te zijn geweest Ajax en tekent volgens De Telegraaf en AD dinsdagmiddag een meerjarig contract bij het Duitse Borussia Dortmund. De overgang hing al enige dagen in de lucht.

Afkoopsom

Afgelopen weekend zijn Ajax en Borussia Dortmund het eens geworden over de afkoopsom van het contract van twee seizoenen dat de trainer nog had bij Ajax. De Amsterdamse club heeft de overgang officieel nog niet bekendgemaakt, maar het is duidelijk dat Bosz niet koste wat het kost aan zijn contract tot de zomer van 2019 gehouden wordt.

Een conflict binnen de trainersstaf van Ajax is de belangrijkste reden voor de breuk. Het zou niet boteren tussen enerzijds Bosz en assistent-trainer Hendrie Krüzen en aan de andere kant assistent Hennie Spijkerman, keeperstrainer Carlo l’Ami, hersteltrainer Björn Rekelhof en assistent Dennis Bergkamp. Sinds de winterstop was er nauwelijks meer sprake van enige communicatie tussen de partijen en ontstond zodoende een onwerkbare situatie.

Finale Europa League

De 53-jarige trainer beleefde een moeilijke start bij Ajax, maar kreeg na de winterstop veel complimenten over de aantrekkelijke speelstijl van zijn ploeg. De club uit Amsterdam moest de landstitel aan Feyenoord laten maar haalde wel de finale van de Europa League.

Na de verloren Europa League-finale tegen Manchester United (0-2) was Bosz nog stellig over zijn toekomst. „Ik heb hier een driejarig contract getekend. Bij andere clubs liet ik vaak clausules in mijn contract opnemen. Dat heb ik bij Ajax niet gedaan. Dat zegt wel iets. Ik heb het bij Ajax prima naar mijn zin.''