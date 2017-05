Zon zat? Dumoulin start om 16.47 uur

Voor wie zondag uren in de zon heeft doorgebracht en puffend op de bank wil neerploffen voor de belangrijkste wielerdag voor ons land sinds jaren: Tom Dumoulin start om 16.47 uur.

De Limburger kan met een perfecte tijdrit tussen Monza en Milaan (ruim 29 kilometer) de Giro d’Italia winnen. Dumoulin schrijft daarmee historie, want dat flikte een Nederlander nog nooit. Buiten dat hebben verstokte wielerfans 37 jaar moeten wachten op een Hollandse zege in een van de drie grote rondes, Frankrijk, Italië en Spanje. Joop Zoetemelk was in 1980 in de Tour de France de laatste.

Jan Janssen

Een jaar eerder won Zoetemelk ook de Vuelta, de Ronde van Spanje. Jan Janssen is de enige andere Nederlander die in een grote ronde egevierde. Hij won de Vuelta in 1967 en de Tour de France in 1968.

Dumoulin verspeelde vrijdag de roze trui en zaterdag nog wat seconden, maar de verwachting (en hoop) is dat hij zijn achterstand kan goedmaken. De Sunwebcoureur moet dan drie renners voorbij: Thibaut Pinot (Frankrijk), Vincenzo Nibali (Italië) en leider Nairo Quintana (Colombia). Pinot is de beste tijdrijder van die drie, maar hij heeft maar tien tellen voorsprong op onze landgenoot.

Slechts 53 seconden...

Dumoulin heeft nu 53 seconden achterstand op Quintana. Dat is lastig, maar – zo weet hij zelf ook – in normale vorm goed te doen. Om in de stemming te komen: Dumoulins zege in de veertiende etappe met de Jack van Gelder van de BBC.