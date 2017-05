'We hebben Nederlandse voetbal weer op kaart gezet'

Na de spectaculaire slijtageslag in Lyon, die Ajax afgelopen donderdag een plek in de Europa League-finale opleverde, had de ploeg van trainer Peter Bosz zondag ook nog een klein kansje op de landstitel. Op de laatste speeldag van de Eredivisie moesten de Amsterdammers dan zelf winnen bij Willem II en Feyenoord moest punten morsen in De Kuip tegen Heracles Almelo.

Maar al na 40 seconden kwam het bericht in Tilburg binnen dat Dirk Kuyt Feyenoord op voorsprong had gezet. „Dan weet je genoeg”, reageerde Ajax-aanvoerder Davy Klaassen na afloop van het met 1-3 gewonnen duel bij Willem II. „Dat we in het begin van het seizoen thuis van Willem II verloren hebben kost ons misschien wel de titel”, keek hij terug. „Het is zo’n wereld van verschil hoe wij aan het begin van het seizoen speelden en hoe wij nu voetballen. We hebben het niet in de tweede seizoenshelft weggegeven. Dat is zeker.”

De teleurstelling was niet heel groot bij de Amsterdammers, die na afloop van het duel in Tilburg al met hun hoofd bij de Europa League-finale van volgende week woensdag waren. „Het komt niet uit de lucht vallen dat we geen kampioen worden. Natuurlijk hadden we nog een beetje hoop. Zolang je niet helemaal bent uitgeschakeld, moet je ervoor gaan. Maar na die 2-0 in De Kuip weet je dat het over is. Vanaf dat moment moesten we ook zorgen dat we niet geblesseerd zouden raken. Willem II liep nogal te schoppen, dus we moesten op onze hoede zijn.”

Ajax speelde dit seizoen negentien wedstrijden in Europees verband en speelde dus zomaar een halve competitie meer dan veel andere Eredivisieclubs. „Ja, we hebben veel wedstrijden gespeeld, maar mede daardoor zijn we ook waar we nu zijn. We hebben Ajax en het Nederlandse voetbal weer op de kaart gezet. Dat moeten we niet vergeten, maar of we daardoor de titel verspeeld hebben weet je nooit. Uiteindelijk wordt heel Nederland er beter van.”

Klaassen wilde nog niet spreken van een geslaagd seizoen. „Het is een geslaagd seizoen als we een prijs winnen. Maar als we de Europa League-finale verliezen is het natuurlijk niet opeens een totaal mislukt seizoen. Ik denk dat we heel trots kunnen zijn op wat we hebben bereikt, maar als je een finale speelt, moet je hem ook winnen.”